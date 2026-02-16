Illa torna a la Generalitat i promet "tots els recursos" per reforçar serveis públics i infraestructures
- El president català reivindica la sanitat pública i promet un impuls urgent a Rodalies i serveis bàsics
- Illa retorna amb un missatge de confiança: “Catalunya està preparada per a tot”
- Puigdemont creu que Illa no pot "fer veure que comença de zero"
El president Salvador Illa ha tornat aquest dilluns a les seves funcions després d’un mes de baixa per una osteomielitis. Ho ha fet amb una declaració institucional al Palau de la Generalitat, en què ha remarcat que el Govern està completament dedicat a reforçar els serveis públics, especialment Rodalies, i les infraestructures del país.
Illa ha assegurat que ha seguit de prop la situació del país durant la seva absència i s’ha dit “plenament conscient” dels moments complicats: la crisi de Rodalies, les vagues de docents i sanitaris i les negociacions dels Pressupostos amb Comuns i ERC. Ha demanat confiança en la capacitat de Catalunya per afrontar qualsevol situació.
“🔴 Illa admet que Catalunya ha viscut "dies difícils" durant la seva convalescència.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 16, 2026
🗣️ "A Rodalies i al conjunt de la xarxa viària i de serveis públics hem fixat un rumb d'exigència i ambició. Venen mesos importants, decisius per al futur de Catalunya" | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/5iWwfY6WOa“
Compromès en les solucions
El president ha expressat un profund agraïment al sistema de salut públic, especialment a l’equip de Vall d’Hebron que l’ha atès. Ha afirmat que la sanitat pública és un espai d’“humanitat” que ha de prevaldre per damunt de la lògica de mercat i ha reivindicat l’“excel·lència” del sistema, amb marge de millora però amb forta vocació.
El president Salvador Illa reprèn l'activitat institucional reivindicant el sistema de salut públic.

"Han estat dies durs en alguns moments, però també alliçonadors i gratificants"
🗣️ "Han estat dies durs en alguns moments, però també alliçonadors i gratificants" | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/tApZAhBbC6“
En la seva intervenció, Illa ha insistit que el moment actual exigeix solucions, respostes i veritat, posant la seguretat i la protecció de la ciutadania com a prioritat. Ha remarcat que el Govern treballarà de manera “metòdica i rigorosa” en la millora de infraestructures, pas a pas i acord rere acord.
Segons Illa, Catalunya afronta mesos “decisius” en què cal transformar els bons desitjos en compromisos reals. Ha assegurat que sap “el que Catalunya necessita” i ha promès actuar amb “energia i determinació”, apel·lant a la responsabilitat de tothom i recordant que “el més important és cuidar-nos”.
Crítiques de Puigdemont
El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha replicat el missatge institucional del president Salvador Illa després de la seva reincorporació al Govern. En un missatge a X, ha afirmat que el president “no pot fer veure que comença de zero” després d’un mes de baixa, perquè les crisis que viu Catalunya “no apareixen per generació espontània”.
Puigdemont ha remarcat que el caos de Rodalies, el malestar de metges i mestres o la preocupació del sector porcí no són fets sobtats, sinó conseqüències de decisions i inaccions acumulades. Ha retret al PSC i als seus socis el seu paper en votacions al Congrés, especialment en uns pressupostos estatals que “mai es compleixen”.