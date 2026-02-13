Salvador Illa es reincorpora progressivament dilluns al capdavant de la Generalitat
- Illa ha estat gairebé un mes convalescent de l’osteomielitis púbica causada pel bacteri que li van diagnosticar
- El President assegura que torna “amb moltes ganes, energia i determinació” després d’un mes convalescent
El president de la Generalitat, Salvador Illa, tornarà aquest dilluns a les seves funcions de manera progressiva, després de la baixa mèdica derivada d’una osteomielitis púbica. El president assegura que, després de pràcticament un mes de baixa, ho fa amb “moltes ganes, energia i determinació”.
“Ha recuperat totalment la mobilitat, fet que pot permetre la seva incorporació progressiva presencial a les funcions de president”, han explicat des de l’Hospital Vall d’Hebron.
Tractament i rehabilitació en curs
Tot i reprendre l’activitat, Illa mantindrà el tractament antibiòtic que segueix des que li van diagnosticar la infecció. També continuarà la rehabilitació i les altres pautes mèdiques establertes pel seu equip clínic. El president de la Generalitat ha volgut agrair, a través de les xarxes la professionalitat i dedicació del personal de l’Hospital Vall d’Hebron, on va estar ingressat.
“La nostra sanitat pública és un orgull col·lectiu”, ha afegit, aprofitant també per donar les gràcies “també per tot l'escalf i els ànims” que ha rebut.
"Dilluns em reincorporo de forma progressiva a la feina i a les meves responsabilitats com a president de la Generalitat. Torno amb moltes ganes, energia i determinació."
El meu agraïment al personal de l’Hospital Universitari @vallhebron per la seva professionalitat, dedicació i…“
Aquest dilluns al matí, Illa farà una declaració institucional des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. Un cop finalitzada, reprendrà la seva agenda pública seguint les indicacions del seu equip mèdic i adaptant la càrrega de feina al seu estat.
Seguiment del Govern durant la baixa
Illa ha estat amb una baixa mèdica que el va apartar de la seva feina el 17 de gener, quan va acudir a l’hospital per molèsties a una cama. Després de passar per la Unitat de Cures Intensives uns dies i romandre ingressat a l’hospital dues setmanes, va marxar a casa a seguir un tractament de recuperació i rehabilitació amb atenció domiciliària.
Durant la seva hospitalització i posterior ingrés domiciliari, el president s’ha mantingut pendent de l’actualitat del Govern, especialment de qüestions com la crisi de Rodalies o les alertes per vent d’aquesta setmana. Ha continuat despatxant habitualment amb els membres de l’Executiu.
Fins ara, les funcions de presidència havien estat assumides pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, mitjançant un decret de delegació que decau aquest dilluns amb la reincorporació d’Illa.