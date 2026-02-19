El fort vent interromp trens entre Tarragona i Tortosa i restringeix la circulació de camions
- La circulació de trens de l'R16 ha quedat suspesa a causa de les fortes ratxes de vent entre les 11 i les 16 hores.
- Renfe ofereix servei alternatiu per carretera
El temporal de vent al sud de Catalunya ha obligat a tallar el servei ferroviari entre Tarragona i Tortosa, afectant els trens de l'R16. El tall s’allargarà entre les 11.00 i les 16.00 h, segons Renfe, que adverteix que l’afectació pot variar si la meteorologia empitjora.
Adif també ha decidit suspendre la circulació de trens Intercity i Euromed entre Tarragona i la Comunitat Valenciana a les mateixes hores pel risc de fort vent.
Els trajectes entre Barcelona i Tarragona es mantenen amb tren, però entre Tarragona i Tortosa s’ha habilitat un transport alternatiu per carretera. Renfe subratlla que aquesta mesura es podria revisar si el vent fa perillar també la circulació viària.
Restriccions per a camions a la província
El Servei Català de Trànsit ha imposat limitacions als vehicles pesants de més de 7,5 tones. Entre les 7.00 i les 19.00 h, han de circular pel carril dret, sense poder avançar, i amb una velocitat màxima de 80 km/h a les vies d’alta capacitat de Tarragona.
El trànsit queda prohibit per a camions de més de 7,5 tones a l’AP‑7 entre Cambrils i Amposta. El SCT recomana circular per la A‑7 o l'N-340. La circulació ferroviària entre Catalunya i la Comunitat Valenciana també estarà interrompuda en la mateixa franja horària.
Activat el pla Ventcat per risc de ratxes de més de 100 km/h
Protecció Civil manté en alerta el pla Ventcat, amb un nivell de risc de 4/6. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu ratxes superiors als 100 km/h fins divendres, especialment al Pirineu, Prepirineu i la meitat sud del país. Tot i que menys intens que l’episodi de la setmana passada, el fenomen obliga a extremar precaucions.