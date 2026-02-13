Rodalies tindrà limitacions de velocitat per obres urgents fins a l'abril
- La Generalitat xifra en 90 milions el cost de les obres que s'estan fent arran de l'accident de Gelida
- A la xarxa hi ha 200 punts amb limitacions de velocitat, la meitat de les quals s'haurien de resoldre abans d'acabar el mes de febrer
Uns 400 treballadors d’Adif continuen treballant en 71 de punts de la xarxa de Rodalies, una xifra que s'ha reduït des dels 91 inicials perquè ja han acabat una vintena d’actuacions, cosa que ha permès anar reobrint línies. També s'han inspeccionat de forma preventiva uns 600 punts.
El ministeri de Transports i la Generalitat creuen que el servei de Rodalies recuperarà aquest dissabte el servei a l'RL4 entre Manresa i Cervera, mentre que l'R4, l'R3, l'R8, l'R7 i l'R15 continuaran amb alguns trams que s'hauran de cobrir per carretera. Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, les inversions a les obres arran de l'accident de Gelida ja sumen un total de 90 milions d'euros, una factura que “continuarà creixent”.
El secretari d'Estat de Tansports assegura que la xarxa té ara 200 punts amb limitacions de velocitat, dels quals la meitat s'han aplicat per obres d’emergència i l'altra meitat corresponen a treballs que ja s’estaven executant. Segons José Antonio Santano, les limitacions vinculades a les obres d’emergències aniran desapareixent al febrer, mentre que la resta es calcula que serà possible aixecar-les durant el mes d'abril.
Progressiva millora
Les limitacions més fortes afecten l'R15, que té el tram de Reus a Riba-roja d’Ebre, perquè hi ha moltes limitacions de velocitat en pocs quilòmetres. Segons ha explicat Paneque, la velocitat marcada en aquest tram és de 30 km/h, cosa que fa que el servei no sigui competitiu. En aquest context, el Govern ha decidit, després de reunir-se amb les plataformes d'usuaris, que no reobrirà la línia fins que no es pugui circular més ràpid.
Una de les línies que continuarà tancada és l'R3, que té un tram en obres pel desdoblament de la línia i un tram tallat pels treballs d’emergència. Sobre això, Paneque no ha volgut concretar quan es recuperarà el servei, però ha assegurat que informaran quan tinguin més informació.
L'R8, de Martorell a Granollers, i l'R4, de Sant Sadurní a Martorell, també continuaran sense servei pels passatgers en els trams afectats, però sí que deixaran passar trens de mercaderies. L'R7 també continua amb un tram tallat per les obres a l’R3.
Des del Govern i el Ministeri són conscients que "poden aparèixer algunes noves limitacions, i apareixeran, perquè això té a veure també amb les obres que es vagin posant en marxa", ha advertit també Santano. Tot i això confia que a finals d'any hi haurà un 90% menys de limitacions provocades per actuacions urgents, cosa que per força ha de repercutir en un "millor servei" de Rodalies.