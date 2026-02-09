Afectacions generalitzades a Rodalies pel primer dia de vaga de maquinistes
- Trens suprimits i retards a primera hora, mentre Renfe assegura que no s’estan complint els serveis mínims
- Els sindicats reclamen un canvi de model i més mesures de seguretat després dels darrers accidents ferroviaris
La vaga de maquinistes ha començat aquest dilluns amb afectacions a totes les línies de Rodalies de Catalunya. A primera hora del matí, s’han registrat retards a totes les línies i supressions de trens, amb andanes plenes d’usuaris, especialment a les principals estacions de Barcelona, com Sants. Segons Renfe, els serveis mínims no s’estan complint en diversos punts de la xarxa ferroviària. Els trens Avant que connecten amb Lleida i Tortosa no sortiran.
"🚆 Comença la vaga de tres dies dels maquinistes.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 9, 2026
Trens suprimits i retards a primera hora, mentre Renfe assegura que no s'estan complint els serveis mínims | @debbiepss @cafedidees_rtve
➕ Info:
En una entrevista al Cafè d’idees de Ràdio 4 i La 2, Joan Rodríguez, responsable de comunicació del Sindicato Ferroviario, ha criticat la gestió dels serveis mínims per part de l’empresa per aquesta vaga. Assegura que “no pot ser que l’empresa pretengui gestionar els serveis mínims amb menys de 24 hores d’antelació” i defensa que usuaris i maquinistes “estan al mateix vaixell”. Segons Rodríguez, tant la plantilla com els viatgers estan assumint unes conseqüències que no els pertoquen.
Preguntat sobre si estan circulant trens sense tenir garantida la seguretat, ha admès que “els estàndards als quals hem arribat potser no són els que ens agradaria”. A més, ha expressat dubtes sobre el traspàs de Rodalies, que, segons ell, “no és un canvi de nom el que necessita el servei, sinó un canvi molt gros, i el traspàs no ho està assegurant”.
Per la seva banda, Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe Catalunya, nega que no s’estiguin complint els serveis mínims durant la vaga de maquinistes. En declaracions a RTVE Catalunya, assegura que hi pot haver “alguna demora”, però que es tracta d’incidències que “no difereixen del que passa de manera habitual” a la xarxa ferroviària.
"🚆 Vaga dels maquinistes.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 9, 2026
Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe Catalunya, desmenteix que s'incompleixin els serveis mínims | @ugtcatalunya @FerroviarisUGT
🗣️ "Hi ha alguna demora, però res que últimament no passi de manera habitual" | @cafedidees_rtve
Serveis mínims
Els serveis mínims establerts a Rodalies varien en funció de les franges horàries. Durant les hores vall, el servei previst és del 33%, mentre que en hores punta —de 6 a 9.30 del matí i de 17 a 20.30 del vespre— hauria de funcionar el 66% dels trens. Tot i això, la incidència de la vaga està provocant una circulació inferior a la prevista, amb afectacions generalitzades al conjunt de la xarxa.
Les reivindicacions dels maquinistes
La mobilització ha estat convocada pels sindicats majoritaris UGT i Comissions Obreres, així com pel sindicat de maquinistes SEMAF. Reclamen un canvi de model en la gestió ferroviària i l’adopció de mesures de seguretat reals després dels accidents d’Adamuz i de Gelida. La vaga, que també afecta el personal d’intervenció, estacions, centres de gestió i administració, està prevista per a tres jornades consecutives, fins dimecres.