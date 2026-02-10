L'endemà de la vaga manté el caos i la desconfiança a Rodalies
- Malgrat la desconvocatòria oficial, molts usuaris no tornen al tren per manca d'informació i fiabilitat
- El servei funciona amb el 80% de l’oferta i amb talls que obliguen a recórrer al transport alternatiu per carretera
La desconvocatòria de la vaga de maquinistes i sindicats majoritaris no ha estat suficient per recuperar la normalitat a Rodalies. L'endemà de l'aturada ha estat marcat per retards, trens buits, manca d'informació i una desconfiança creixent entre els usuaris, que en molts casos han optat per alternatives com el teletreball o el transport per carretera.
“🚆 L'endemà de la vaga, Rodalies continua marcada per retards, talls i manca d'informació.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 10, 2026
Servei al 80%, trens buits i usuaris resignats que opten pel bus o el teletreball | @RTVECatalunya
➕ Info: https://t.co/WBliHrVun9 pic.twitter.com/2Nr2V0TEed“
Trens més buits i confusió a les estacions
A l'estació de Sants, l'afluència de passatgers ha disminuït notablement aquest dimarts. Molts usuaris atribueixen la caiguda a la desconfiança acumulada i al desconeixement de la desconvocatòria de la vaga. Els viatgers expliquen que els trens circulaven més buits de l'habitual i lamenten les conseqüències de la "ressaca" de l'aturada, amb retards que s'han mantingut des de primera hora del matí.
A Mataró, usuaris de la línia R1 han posat en dubte que la vaga estigués realment desconvocada, mentre que a Figueres els passatgers asseguren sentir-se "humiliats" després d'arrossegar tres setmanes consecutives de problemes amb el servei.
Servei reduït i línies amb talls
Durant aquest dimarts, Rodalies opera amb el 80% de l'oferta programada, una xifra ja inferior a la que s'oferia abans de l'accident ferroviari mortal de Gelida, el 20 de gener. A més, el servei continua amb diversos trams tallats que es cobreixen amb autobusos per carretera a les línies R15, R4, RL4, R7, R8 i R3.
A l'R4, entre Manresa i Terrassa, els primers trens del matí no han circulat. Tot i que les pantalles indicaven horaris de sortida, cap comboi ha passat per l'estació, fet que ha obligat els passatgers a recórrer directament al transport alternatiu. "Ja hem anat al bus perquè oloràvem que el tren no funcionaria", explica la Berta, estudiant universitària, que assegura que confia més en l'autobús perquè "com a mínim compleix els horaris".
Resignació i cansament entre els usuaris
La resignació és un sentiment compartit. Molts passatgers afirmen que s'ha tornat a la "normalitat" de Rodalies, una normalitat marcada per retards superiors a una hora, trens que no s'anuncien o que directament no circulen. L'Eny, docent que es desplaça en transport públic, explica que els horaris "no coincideixen mai" i que, tot i arribar amb mitja hora d'antelació, el centre educatiu ha hagut d'adaptar les classes perquè molts alumnes arriben tard o no arriben.
En Pau Turró, usuari habitual que es desplaça a Girona per feina, denuncia una situació "humiliant i molt cansada". "Perds dues hores de la teva vida cada dia. El servei fa dècades que no funciona i ningú ho arregla", critica.
Vaga parcial i manca d'informació
Tot i l'acord entre el Ministeri de Transports i els sindicats majoritaris per desconvocar la vaga dimarts i dimecres, organitzacions com la CGT i el Sindicat Ferroviari han mantingut les mobilitzacions. Fonts de Renfe han confirmat que alguns maquinistes no s’han incorporat al seu lloc de treball a primera hora, fet que ha contribuït a les incidències.
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha atribuït els problemes del matí a l'impacte de la vaga dels sindicats minoritaris, que a Catalunya té un efecte "una mica major" que a la resta de l'Estat. Mentrestant, els usuaris continuen denunciant la manca d'informació clara a les estacions i la impossibilitat de planificar els desplaçaments amb garanties.