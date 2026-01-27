El Constitucional manté l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig
- El tribunal rebutja el recurs d'empara contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia
- Puigdemont també havia sol·licitat l’aixecament cautelar de l’ordre de detenció
El Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat la petició de les defenses de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig i manté l’ordre de detenció nacional contra ells. L’alt tribunal considera que no poden tornar a Espanya mentre es resolen els seus recursos d’empara.
La decisió arriba després que, el juny passat, el TC avalés la major part de la llei d’amnistia i en confirmés la legitimitat. Malgrat això, els encausats van presentar un recurs d’empara contra la decisió del Tribunal Suprem, que havia optat per no aplicar la norma en els seus casos.
“⚖️ El Constitucional manté les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig | @RTVECatalunya pic.twitter.com/Q8HHOmYtE2“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 27, 2026
L’excepcionalitat de la suspensió
El Constitucional recorda que la suspensió d’actes impugnats en un recurs d’empara és “una excepció”. Així, considera que aixecar les ordres de detenció implicaria “desautoritzar el Suprem” i anticipar la resolució dels recursos, fent un judici previ sobre si l’amnistia s’ha d’aplicar.
Cap perjudici irreparable, segons el TC
El ple del tribunal, seguint la ponència de la magistrada Laura Díez, rebutja que mantenir les mesures cautelars generi un perjudici irreparable als afectats.
Argumenta que aquestes ordres es van dictar perquè havien eludit l’acció de la justícia, i que no hi ha motius per modificar-les abans de resoldre el fons de la causa.