Els Comuns denuncien Albiol a la Fiscalia per odi i discriminació en el desallotjatment de l'antic institut B9 de Badalona
- Consideren que hi ha indicis de denegació discriminatòria de servei públic, delicte d’odi, desobediència a l’autoritat judicial i prevaricació administrativa
- L'escrit denuncia que centenars de persones van quedar al carrer sense alternativa habitacional malgrat una resolució judicial
El diputat al Parlament Europeu pels Comuns, Jaume Asens, ha presentat una denúncia penal davant la unitat de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia contra l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per la seva actuació en el desallotjament de l'antic institut B9, executat el passat 17 de desembre a Badalona.
Segons el text de la denúncia, el desallotjament va afectar prop de 400 persones, majoritàriament migrants, moltes de les quals van quedar sense allotjament i van haver de dormir durant dies a la via pública, en places i sota el pont de la C-31, en plena onada de fred i pluja.
Una ordre judicial condicionada
El jutjat contenciós administratiu que va autoritzar el desallotjament havia condicionat expressament l'actuació a la garantia simultània d'una alternativa on poder viure, d’acord amb el protocol municipal d'atenció a persones sense llar. La denúncia sosté que aquesta condició no es va complir ni abans ni després del desallotjament.
Asens afirma que, tot i conèixer aquesta obligació, l'alcalde va reiterar públicament que l’Ajuntament no oferiria allotjament ni recursos habitacionals a les persones desallotjades, vinculant aquesta negativa a la seva situació administrativa i atribuint-los problemes de convivència i seguretat.
Pressió veïnal i manca d'intervenció municipal
El document denuncia també episodis de bloqueig i pressió veïnal que van dificultar o impedir l'accés dels desallotjats a recursos gestionats per entitats socials com la Creu Roja o Càritas. Segons el relat, no consta una actuació clara i efectiva del consistori per garantir aquest accés, sinó una "tolerància institucional" davant aquestes accions.
La denúncia recull que el 23 de desembre l’alcalde va convocar personalment reunions amb veïns dels barris de Sant Crist i Montigalà amb l'objectiu d’impedir que els desallotjats accedissin a recursos públics d'allotjament, com la parròquia del barri o l'antic alberg de Can Bofí Vell.
En una d’aquestes trobades, amb unes 200 persones, es van proferir expressions xenòfobes i estigmatitzadores, amb vinculacions dels migrants amb delictes greus. Segons la denúncia, aquestes manifestacions no van ser desautoritzades de manera clara i immediata per part de l’alcalde.
A més, segons l'escrit presentat, es van produir crides explícites a assaltar i cremar l’alberg, davant les quals Albiol es va limitar a advertir sobre les conseqüències penals de ser enregistrats, sense condemnar-ne el contingut.
Quatre possibles delictes
Els Comuns atribueixen a l’alcalde indicis de denegació discriminatòria de servei públic, delicte d’odi, desobediència a l’autoritat judicial i prevaricació administrativa. La denúncia demana a la Fiscalia l’obertura de diligències, la recopilació de material audiovisual gravat pel mitjà La Directa i la citació de testimonis, entre d’altres actuacions.
Operatiu de reallotjament en marxa
Paral·lelament, continuen els esforços per reubicar les persones desallotjades. Segons ha confirmat la Generalitat, una cinquantena ja han estat acollides en albergs, hotels i domicilis particulars gràcies a la coordinació amb entitats socials.
El Govern ha ofert centres d’acollida durant dos mesos a Malgrat, el Prat, Calella i Barcelona a una vuitantena de persones, mentre que unes 140 continuen encara sota el pont de la C-31, a l’espera d’acceptar l’ajuda.
La Fiscalia ha demanat a un jutjat que requereixi a l’Ajuntament de Badalona que aclareixi de manera urgent si ha ofert l’atenció adequada i una alternativa habitacional als afectats. En la mateixa línia, la síndica de greuges de Catalunya ha recordat al consistori l’obligació de complir la interlocutòria judicial.
L’alcalde Xavier García Albiol ha insistit que Badalona no disposa d’espais per allotjar aquestes persones i ha defensat que es tracta d’un problema que supera l’àmbit municipal.