Reallotgen els ocupants de Can Bofí i activen dispositiu al pont de la C-31 a Badalona
- Després d’una mediació intensa, Entitats i Govern tanquen un acord per reubicar bona part dels desallotjats del B9
- Els grups parlamentaris critiquen la mala gestió per part del Govern
Després d’una mediació que ha durat tota la nit i el dia d’avui, el Govern confirma que les persones que ocupaven l’alberg de Can Bofí a Badalona han estat reallotjades en altres equipaments. En la negociació han participat entitats socials, la Sindicatura de Greuges i les administracions implicades.
Aquesta tarda s’ha activat un dispositiu al pont de la C-31 amb la col·laboració dels Serveis Socials municipals i de la Generalitat i les entitats socials, per buscar una alternativa d’allotjament a les persones que hi havien trobat refugi. El Govern agraeix la coordinació institucional per garantir convivència i drets socials als barris de Badalona.
La Fiscalia exigeix a Badalona aclarir la situació
La Fiscalia ha demanat a un jutjat que requereixi a l’Ajuntament de Badalona, liderat per Xavier García-Albiol, que aclareixi de manera urgent si ha ofert l’atenció adequada i una alternativa habitacional als immigrants desallotjats fa una setmana de l’antic institut B9.
Desenes d’immigrants subsaharians continuen sense allotjament i dispersos en diferents punts, mentre el Departament de Drets Socials, els ajuntaments i les entitats socials treballen per trobar solucions habitacionals que garanteixin els drets bàsics.
Negociacions amb discreció
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit aquest dimarts durant el seu discurs del balanç de l'any al desallotjament de l’antic institut B9 de Badalona i ha assegurat que el Govern treballa amb discreció per oferir una solució als afectats, que confia que pugui arribar en les pròximes hores.
Els grups parlamentaris han reclamat una solució immediata a la situació i han criticat la mala gestió del cas per part del Govern.
“🏛️ Els partits exigeixen a Salvador Illa "lideratge" en la gestió de la ciris dels immigrants desallotjats del B9 | @RTVECatalunya pic.twitter.com/8aj0CbXPLV“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 23, 2025
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha afirmat que a la ciutat no hi ha "un espai físic per allotjar aquestes persones" i ha insistit que no es tracta d'un problema exclusiu de Badalona, sinó d'una qüestió de caràcter general.
“⛺️ Sisena nit al carrer dels desallotjats del B9.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 23, 2025
👉 La Generalitat confia trobar una solució en les pròximes hores, mentre la divisió entre partidaris del reallotjament i detractors no afluixa | @mrubiogarcia pic.twitter.com/ZnSj7VQiV8“
Intent d'ocupació del Ventura Gassol
En paral·lel a l'ocupació de l'antic alberg municipal de Can Bofí Vell, una mitja dotzena de persones van intentar ocupar l'antic institut Ventura Gassol, tancat des de fa anys. L’avís dels veïns va permetre la intervenció de la Guàrdia Urbana, que va impedir l'ocupació.
En aquest context, la divisió entre veïns partidaris del reallotjament i detractors es manté. Aquest dilluns a la tarda, dues concentracions de signe contrari es van concentrar davant de l’alberg ocupat.
Des de fa prop d’una setmana, Badalona viu un clima de tensió arran del macrodesallotjament executat per ordre judicial i promogut pel consistori que encapçala Xavier García Albiol.