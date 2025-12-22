Els migrants desallotjats del B-9 ocupen un antic alberg de Badalona
- Desenes de persones han passat la cinquena nit instal·lades en tendes sota la sortida de la C-31
- Ajuntament i Generalitat mantenen converses per decidir on viuran els desallotjats del B9
Cinc dies després del macro-desallotjament de l’antic institut B9 de Badalona, la situació continua sent crítica. Unes 400 persones van quedar al carrer en ple desembre després d’una ordre judicial instada per l’Ajuntament, que vol reconvertir l’edifici en una comissaria de la Guàrdia Urbana.
Ocupació de l'antic alberg municipal
Alguns dels desallotjats han ocupat l’antic alberg municipal de Can Bofí Vell, tancat des de fa un any i mig, per evitar dormir al ras. Aquesta acció ha generat protestes veïnals, especialment després que entitats socials intentessin allotjar una quinzena de migrants a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, una iniciativa que va ser bloquejada.
El Govern català havia proposat reobrir Can Bofí Vell com a alternativa residencial, però la idea va ser descartada per Xavier Garcia Albiol (PPC). En una carta a Salvador Illa, els afectats denuncien que “estan amb l’aigua fins als turmells” i reclamen saber si “els tornaran a expulsar sense alternativa”.
Mentrestant, desenes de persones migrants continuen dormint sota el pont de la C-31, mentre Càritas i Creu Roja intenten articular un dispositiu d’emergència. La polèmica posa en qüestió el compromís institucional amb una Catalunya terra d’acolliment.