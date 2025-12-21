A la recerca de sostre per als desallotjats del B9 de Badalona
- Generalitat i entitats socials troben aixopluc a vora la meitat de les persones que estaven acampades sota un pont de la C-31
- Xavier Garcia Albiol assegura que l'Ajuntament no pot fer-se càrrec dels 670.000 euros mensuals que costaria atendre'ls
Una desena de les persones desallotjades dimecres al B9 de Badalona han pogut dormir la nit de dissabte a diumenge sota cobert, després d'haver passat 3 nits al ras, suportant pluja i baixes temperatures. Ha estat possible gràcies a la col·laboració entre diverses entitats socials, com ara Cáritas, Creu Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials i la Fundació Llegat Roca i Pi, que en coordinació amb la Generalitat han aconseguit que els cedissin el Casal Antoni Sala i Pont, vinculat a la CUP i organitzacions independentistes.
Els que hi han pogut fer nit són només una desena de les més de 50 persones que des del desallotjament de dimecres han deambulat per diferents indrets de Badalona. En un principi, podran dormir-hi almenys durant una setmana. La selecció de les persones, segons les entitats, s'ha fet a partir de l'avaluació de la situació vital de cadascuna de les persones i atenent criteris de vulnerabilitat.
Per a la resta, les organitzacions socials esperen que sigui possible habilitar solucions de la mà de la Generalitat, com la que ha permès pactar amb el departament de Drets Socials l'acolliment d'algunes persones a la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona, que a partir d'aquest diumenge i durant un mes acollirà 15 persones. La Creu Roja es farà càrrec de la gestió de l'espai on es podrà sopar, dormir i esmorzar entre les 8 del vespre i les 8 del matí.
Aquestes persones també podran utilitzar alguns serveis del Centre Diürn Folre de Badalona, com les dutxes i la bugaderia. Es tracta d'un centre que ofereix acompanyament social i cobertura de necessitats bàsiques a persones en situació de sense llar a la ciutat i és una aliança entre l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, la Fundació Llegat Roca i Pi i Càritas.
Albiol es manté ferm
L'alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha mostrat aquest diumenge "respecte" per la decisió de la Generalitat d’acordar amb entitats socials solucions per a les persones desallotjades i nega que des del consistori no s'hagin fet propostes per ajudar-les. Segons Garcia Albiol, algunes persones han rebut un seguiment en els darrers mesos i han estat reubicades en altres espais, de manera que a hores d'ara no són al carrer, mentre que d'altres no han volgut rebre ajuda dels serveis socials municipals.
En declaracions a TVE, l'alcalde ha xifrat entre 50 i 60 les persones que han acampat sota una sortida de la C-31 i manté que es prendran mesures perquè no s'hi estiguin de forma permanent. Xavier Garcia Albiol defensa la decisió de l'Ajuntament de no ubicar els desallotjats en un equipament municipal perquè assegura que la ciutat no disposa d'espais per acollir 400 persones i perquè s'hi hauria de destinar una quantitat pressupostària, d'uns 670.000 euros mensuals, que considera inviable.
“🏚️ L'alcalde de Badalona insisteix que l'Ajuntament no es farà càrrec de les persones desallotjades del B9— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 21, 2025
🗣️ @Albiol_XG xifra en 670.000 euros mensuals el cost d'atendre-les i creu que si es fes s'estaria llançant un missatge equivocat pic.twitter.com/7lp5qmchMu“
A banda de qüestions econòmiques, l'alcalde argumenta l'expulsió d'aquestes persones perquè no es vol fomentar des de l'Ajuntament la sensació que "l'ocupació il·legal té premi" i assegura que la situació que han viscut els dos últims dos anys els veïns de la zona del B9 ha estat "infernal".
El portaveu de Badalona Acull, Carles Sagués, nega que l'Ajuntament de la ciutat no disposi de recursos per assistir les persones desallotjades, tal com diu l'alcalde, i posa en dubte les xifres que Xavier Garcia Albiol posa al damunt de la taula sobre el cost que representaria per al consistori. Sagués valora positivament els acords que s'han pogut assolir perquè dia a dia hi hagi menys gent que hagi de dormir "sota un pont", però avisa que és una situació que "no s'acabarà avui ni molt menys".