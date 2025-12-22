El tercer premi de la Loteria de Nadal deixa 7,5 milions a Sant Boi i esquitxa 8 poblacions més
- Sant Boi reparteix 15 sèries del 90.693 d'un tercer premi que reparteix prop de 9 milions arreu de Catalunya.
- El Prat i Sant Joan de les Abadesses també han repartit una sèrie més i dècims a Cadaqués, Monistrol o Terrassa.
El tercer premi del Sorteig Extraordinari de Nadal, el 90.693, dotat amb 500.000 euros per sèrie i 50.000 euros per dècim, ha estat molt repartit arreu de l'Estat. Ha estat, però el que més diners ha esquitxat a Catalunya. La gran afortunada és Sant Boi de Llobregat, on l’administració número 5 ha venut 15 sèries, que sumen 7,5 milions d’euros.
Prop de 9 milions d'euros repartits a Catalunya
El premi també ha arribat a Sant Joan de les Abadesses, amb una sèrie premiada (500.000 €), i al Prat de Llobregat, on l’administració número 5 ha venut una altra sèrie. A més, s’han venut set dècims a Cadaqués i un dècim en administracions de Barcelona, Monistrol de Montserrat, Terrassa, Girona i Vielha.
El número 90.693 va estat cantat a les 11.12 hores en el quart filferro de la cinquena taula, en una jornada marcada per la il·lusió i la tradició. El tercer premi ha estat molt repartit arreu de l’Estat, confirmant la tendència d’aquest sorteig a escampar la sort.
Al conjunt de l'Estat, el tercer premi s'ha repartit principalment a Santafé (Granada), amb 50 sèries; a Igorre (Biscaia), amb 48 sèries i tres dècims; i a Alacant i la Corunya, amb 20 sèries entre altres poblacions agraciades.
Els premis es podran cobrar des de la tarda del 22 de desembre, un cop finalitzin les verificacions i processos informàtics, i fins al 23 de març de 2026, segons el procediment habitual de Loteries i Apostes de l’Estat.