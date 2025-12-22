Enlaces accesibilidad
El tercer premi de la Loteria de Nadal deixa 7,5 milions a Sant Boi i esquitxa 8 poblacions més

  • Sant Boi reparteix 15 sèries del 90.693 d'un tercer premi que reparteix prop de 9 milions arreu de Catalunya.
  • El Prat i Sant Joan de les Abadesses també han repartit una sèrie més i dècims a Cadaqués, Monistrol o Terrassa.
Un nen del Col·legi de Sant Ildefons, canta el tercer premi de la Loteria de Nadal
RTVE Notícies

El tercer premi del Sorteig Extraordinari de Nadal, el 90.693, dotat amb 500.000 euros per sèrie i 50.000 euros per dècim, ha estat molt repartit arreu de l'Estat. Ha estat, però el que més diners ha esquitxat a Catalunya. La gran afortunada és Sant Boi de Llobregat, on l’administració número 5 ha venut 15 sèries, que sumen 7,5 milions d’euros.

Prop de 9 milions d'euros repartits a Catalunya

El premi també ha arribat a Sant Joan de les Abadesses, amb una sèrie premiada (500.000 €), i al Prat de Llobregat, on l’administració número 5 ha venut una altra sèrie. A més, s’han venut set dècims a Cadaqués i un dècim en administracions de Barcelona, Monistrol de Montserrat, Terrassa, Girona i Vielha.

El número 90.693 va estat cantat a les 11.12 hores en el quart filferro de la cinquena taula, en una jornada marcada per la il·lusió i la tradició. El tercer premi ha estat molt repartit arreu de l’Estat, confirmant la tendència d’aquest sorteig a escampar la sort.

Al conjunt de l'Estat, el tercer premi s'ha repartit principalment a Santafé (Granada), amb 50 sèries; a Igorre (Biscaia), amb 48 sèries i tres dècims; i a Alacant i la Corunya, amb 20 sèries entre altres poblacions agraciades.

Els premis es podran cobrar des de la tarda del 22 de desembre, un cop finalitzin les verificacions i processos informàtics, i fins al 23 de març de 2026, segons el procediment habitual de Loteries i Apostes de l’Estat.

