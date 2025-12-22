Resultats del sorteig de la Loteria de Nadal 2025
- Consulta l'última hora dels números premiats en la Loteria de Nadal a Catalunya amb informació actualitzada de 'El Gordo', Segon i Tercer Premi, Quarts i Cinquens.
- Segueix en directe el sorteig de la Loteria de Nadal
El 22 de desembre se celebra el sorteig de la Loteria de Nadal i es pot seguir en directe a RTVE. L’esdeveniment es pot veure a partir de les 8:30 h a través de La 1 i RTVE Play. També es retransmet per Ràdio Nacional i Ràdio 4.
Com a novetat d’aquest any, Loteria i Apostes de l’Estat ha incrementat l’emissió de sèries en vuit en comparació el 2023. Per tant, hi ha 198 sèries de 100.000 números cadascuna. El sorteig reparteix 2.772 milions d’euros en premis, una xifra rècord. Amb l’increment en el nombre de sèries, s’asseguren més guanyadors i una major participació. La Grossa de Nadal manté el premi en 400.000 euros per dècim, el segon 125.000 per dècim i el tercer 50.000.
LOTERIA DE NADAL A CATALUNYA 2025
-
10:33
Loteria de Nadal: el sorteig amb més probabilitat que et toqui
Segons Albert Esteve, director del Centre d’Estudis Demogràfics, la Loteria de Nadal és el sorteig amb la probabilitat més alta que et toqui algun premi. Tot i que la Grossa és difícil d’aconseguir, “algú que tenia molt poques probabilitats, li tocarà”, recorda Esteve, subratllant la força de la il·lusió col·lectiva.
La gent gran i les classes mitjanes i baixes són els principals compradors, mantenint viva una tradició que connecta amb la infància: “Abans era l’única loteria i la gent sempre vol tornar a la seva infància”
“¿ La gent gran i de classes mitjanes i baixes és qui compra més a la loteria de Nadal: ho explica Albert Esteve, director del @CEDemografia— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 22, 2025
¿¿ "Abans era l'única loteria i la gent sempre vol tornar a la seva infància"
¿ https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/9V7as1Ugl7“
-
10:21
Tarragona, només un cop tocada per la Grossa, manté viva l’esperança aquest Nadal
La província amb més creixement de les vendes de Nadal és Tarragona, amb un increment del 2,62% i una despesa mitjana de 51,42 euros per habitant. Aquestes dades contrasten amb la poca fortuna que han tingut fins ara al Sorteig de Nadal.
“¿La ciutat de Tarragona només ha estat agraciada una vegada amb la grossa de Nadal, però no perd l'esperança | @cafedidees_rtve @rnavarrox pic.twitter.com/9j4k9O0Agl“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 22, 2025
-
10:03
Les colles de l’Aplec del Caragol segueixen la Loteria amb esmorzar de forquilla!
Les colles de l’Aplec del Caragol de Lleida tenen un ritual molt especial per viure el Sorteig Extraordinari de Nadal: reunir-se per fer un esmorzar de forquilla mentre segueixen en directe els números premiats. Una tradició que barreja gastronomia, companyonia i il·lusió en una jornada que és gairebé tan esperada com la pròpia festa del caragol.
“¿ Les colles de l'@AplecCaragol tenen un ritual per seguir la Loteria de Nadal: esmorzar de forquilla!— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 22, 2025
Ho explica la @lourdesballarin pic.twitter.com/eo9JYY64ok“
-
9:53
PRIMER QUART PREMI | 78.477 premiat amb 20.000 el dècim
L'administració 35 de Badalona del carrer Francesc Lairet reparteix deu sèries, uns dos milions d'euros en total. També a Olot l'administració número 1 ha estat entre les poblacions afortunades amb una sèrie venuda.
Aquest quart premi ha tocat principalment a Cazorla, on s'han venut 120 sèries i a Getafe, on se n'han venut 50. També s'ha repartit a San Lorenzo del Escorial, Burgos, Leioa, Madrid, Segòvia, Toledo, Alaquàs, Mislata i València.
“¿ Primer 4t premi! 7¿8¿4¿7¿7¿— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 22, 2025
¿ 20.000 euros per cada dècim o 1.000 € per cada euro jugat | #LoteriaRTVE @RTVECatalunya
¿MINUT A MINUT: https://t.co/cdqRZigxT8 pic.twitter.com/OCiwXC6m2g“
-
9:22
SEGON PREMI | 70.048 dotat amb 125.000 euros el dècim
Vengut íntegrament, 198 sèries, a l'Administració 16 del carrer Neula, 10, a Madrid.
“¿ 2n premi ! 7¿0¿0¿4¿8¿— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 22, 2025
125.000 euros per cada dècim o 6.250 € per cada euro jugat | #LoteriaRTVE @RTVECatalunya
¿ https://t.co/spTejBjn8d
¿ https://t.co/z79q80JXgC pic.twitter.com/RME4whwHMc“
-
9:10
Arrenca el Sorteig de Nadal al Teatro Real: 2.772 milions en joc i molta il·lusió
El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal ha començat a les 09:08 hores al Teatro Real de Madrid, en una jornada marcada per la il·lusió i els nervis davant els 2.772 milions d’euros en premis. Els nens i nenes de San Ildefonso han inaugurat la tradició centenària cantant les primeres boles sota la mirada del notari.
L’edició d’enguany inclou 198 sèries, 100.000 números i una emissió total de 3.960 milions d’euros, dels quals el 70% es destina a premis.
-
9:08
Catalunya incrementa la despesa en la Loteria de Nadal: +1,09% i 52,7 € per habitant
Les vendes de la Loteria de Nadal han augmentat un 1,09% a Catalunya aquest 2025, amb una despesa mitjana de 52,7 euros per habitant i un total de 428,1 milions d’euros, segons dades provisionals de Selae. Barcelona concentra la major part amb 296,7 milions (+0,84%), seguida de Girona (+1,19%) i Lleida (+1,17%).
-
09:00
Tarragona mai ha celebrat un primer premi
La fortuna d'un primer premi mai ha somrigut Tarragona. Però tampoc Àvila o Melilla. Les capitals de província esperen que arribi el seu dolç moment. Tot i que mai han celebrat la grossa a la capital, sí que ho han fet a algun dels seus municipis. De fet, a Tarragona, localitats com Salou o Reus han estat agraciades i a Àvila ha caigut en tres municipis.
-
08:55
Com es reparteixen els premis
El 70% de la recaptació és per a pagar premis, al voltant d'un 22% se la queda el Ministeri d'Hisenda i el 8% restant es destina a diferents conceptes, com el pagament de comissions als punts de venda o despeses administratives.
-
08:52
El factor humà: els infants de San Ildefonso
Una vintena de nenes i nens de la Residència-Internat de San Ildefonso de Madrid porten des de principis del mes d'octubre assajant la mecànica del sorteig. Segons la directora del centre, Carmen Jiménez, cada any es convida a participar "de manera voluntària" tots els menors de la Residència a partir dels 8 o 9 anys. Els únics requisits que se'ls demanen són "conèixer els números i tenir prou alçada per introduir les boles als bombos".
-
08:50
Em tocarà aquest any?
Entorn de 2.000 números, només tenen premi un 2% del total. La probabilitat que et toqui la Grossa de Nadal és d'1 entre 100.000, és a dir, d'un 0,001%. Però sempre toca a algú i aquest any tu pots ser l'afortunat. Així que et desitgem molta sort!
-
08:45
Segueix en directe el Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal del 22 de desembre de 2025