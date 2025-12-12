La Loteria de Nadal 2025 repartirà 2.772 milions en premis amb més sèries
- El sorteig augmenta la venda de dècims para repartir 70 milions d'euros més que l'any passat
- Especial Lotería de Navidad 2025
El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2025 repartirà aquest any un total de 2.772 milions d'euros en premis, 70 milions més que l'any passat. L'increment ha estat anunciat pel president de Loteries i Apostes de l'Estat (LAE), Jesús Huerta, durant la presentació de la campanya publicitària a la Real Casa de la Moneda.
Cinc sèries més
Enguany s'han posat a la venda 198 milions de dècims, corresponents a 198 sèries, cinc més que en l'edició anterior. Cada sèrie consta de 100.000 números, configurant una emissió global de 3.960 milions d'euros, dels quals el 70% es destinarà a premis.
El preu del dècim es manté en 20 euros, igual que els imports dels principals premis. La popular 'Grossa' de Nadal atorgarà 4 milions d'euros per sèrie, mentre que el segon premi serà d'1.250.000 euros i el tercer de 500.000 euros. També hi haurà dos quarts premis de 200.000 euros i vuit cinquens premis de 60.000 euros per sèrie.
Jesús Huerta ha destacat que aquest sorteig és "marca Espanya" des del segle XVIII i que els beneficis van íntegrament a les arques públiques. A través de la responsabilitat social corporativa, Loteries col·labora en la redistribució de la riquesa i en projectes socials, ajudant més d'un milió de persones vulnerables l'any passat.
El sorteig se celebrarà el 22 de desembre al Teatre Real de Madrid, una cita clau en el calendari nadalenc que, segons Huerta, "ens uneix" i fomenta la celebració col·lectiva. Les restriccions sobre el preu del dècim continuen vigents, tot i les peticions d'alguns loteros per incrementar-lo.