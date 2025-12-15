Loteria del Gordo: descobreix les singularitats del sorteig més esperat de l'any
- Els dècims acabats en 5 són els que més primers premis han repartit
- Madrid no es queda sense rebre el premi de 400.000 euros des de 2015
El 22 de desembre se celebra el sorteig de la Loteria de Nadal i es podrà seguir a RTVE. L’esdeveniment es pot veure a partir de les 8:00 h a través de La 1 i RTVE Play. També es retransmetrà per Ràdio Nacional i Ràdio 4.
Com a novetat d’aquest any, Loteria i Apostes de l’Estat ha incrementat l’emissió de sèries en cinc en comparació el 2023. Per tant, hi ha 198 sèries de 100.000 números cadascuna. El sorteig repartirà un total de 2.772 milions d’euros en premis, una xifra rècord. Amb l’increment en el nombre de sèries, s’asseguren més guanyadors i una major participació. La Grossa de Nadal manté el premi en 400.000 euros per dècim. L’augment de sèries permet que el premi distribueixi un total de 4 milions d’euros per cada número guanyador.
Curiositats del sorteig
On no ha tocat mai la Grossa de Nadal?
Hi ha quatre capitals de província en la qual mai ha tocat. Dues d'elles es troben a Catalunya (Girona i Tarragona) i la resta a Castella i Lleó (Àvila) i Castella-la Manxa (Toledo).
Si es tenen en compte les províncies, totes han estat agraciades amb el premi més gran en algun dels seus municipis excepte la ciutat autònoma de Melilla. Ni tan sols quan el 2018 va tocar la Grossa més repartida de la història amb el número 03347, el qual va arribar a tot el país a excepció del municipi. Aquesta dada no és casual. A major inversió en loteria més probabilitat de guanyar, i els de Melilla són els que menys gasten. Concretament, en els últims anys han gastat 14 euros per persona enfront dels 64 euros de mitjana.
On ha tocat més cops?
Madrid lidera el rànquing de la ciutat on ha caigut la Grossa en més ocasions, amb un total de 83 segons la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE). De fet, Madrid no es queda sense rebre el premi de 400.000 euros des de 2015. En segona posició, es troba Barcelona amb 42.
En ser les dues ciutats més grans del país i amb més punts de venda, tenen més probabilitats de repartir sort.
A quins números els toca més La Grossa?
Segons Loteries i Apostes de l'Estat, el primer premi ha estat en 63 ocasions un número comprès entre el 0 i el 10.000.
El 5 és el número que més vegades ha resultat premiat: 32 vegades, amb el 85 com a terminació estrella (ha sortit 7 vegades), encara que mai ha acabat en 25. La xifra final menys repetida ha estat l'1. Així mateix, el número del primer premi mai ha acabat en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82.
El 13, el 15 i el 69 són els números més sol·licitats en les administracions, sense oblidar el 24, en referència a l'any actual. No obstant això, la terminació en 1 continua sent la menys desitjada.
Per què el primer premi es diu "El Gordo"?
"El Gordo" de Nadal fa referència a un personatge del segle XVIII que es va crear per publicitar la loteria en aquella època. Era conegut com 'El fanàtic per la loteria' o 'El nan afortunat' i apareixia en nombrosos llibres i estampes d'aquells anys. El seu cos, baix i rabassut, estava compost per les típiques boles que s'utilitzen en el sorteig i, a més a més, tenia gairebé tot el cos cobert de números.
Com va començar el Sorteig de Nadal?
L'any 1811, en plena Guerra de la Independència contra els francesos, les Corts de Cadis van constituir el joc de la loteria amb finalitats recaptatòries. Calien diners per lluitar contra l'exèrcit de Napoleó. El 18 de desembre de 1812 es va celebrar el primer Sorteig de la Loteria de Nadal i el primer premi Gros va ser per al número 03604. Al principi, el sorteig només se celebrava a Cadis i San Fernando i a poc a poc, segons s'anaven retirant els francesos, es va anar estenent. El 1815 es va celebrar per primer cop a Madrid i no va ser fins a 1892 quan va passar a denominar-se Sorteig de Nadal. El 1966 el vam poder veure’l per primera vegada a través de la televisió.
Quin ha estat “El Gordo” més matiner?
El 54600 va trigar tres minuts a sortir des de l'inici del sorteig. Els nens de Sant Ildefons el van cantar a les 9.15 hores del 2004, aquell any el sorteig va començar a les 09.12 hores. El número va ser venut íntegrament a La Bruixa d'Or de Sort (Lleida) i va repartir 4 milions d'euros.
Quina obra d'art il·lustra els dècims?
L'elecció d'enguany segueix la tradició: es tracta d'una obra de temàtica nadalenca. Es es troba en el Museu del Prado i va ser inclosa l'any passat en l'exposició 'Obres confiscades. Un procés obert'. Es tracta de 'La Nativitat' de Rodrigo d'Osona i Francesc d'Osona.
L’obra va ser adquirida pel Museu del Prado l’any 1941 i és companya de 'L'Adoració dels Mags', que també es troba entre les col·leccions del recinte. No se sap amb seguretat, però es creu que ambdues procedeixen del retaule major de l'església de Santa María d'Alacant.
Algun cop s'ha suspès el Sorteig de Nadal?
Mai ha deixat de celebrar-se. Fins i tot es va tenir lloc durant la Guerra Civil, quan va haver de celebrar-se dos sortejos: un en la zona republicana i un altre en la franquista.
Tampoc la Covid-19 va ser capaç de suspendre’l,tot i que el de 2020 sí que va ser un sorteig diferent.
Com cobrar els diners d’un premi de loteria compartit que ha estat premiat?
Tres de cada 4 jugadors comparteixen dècims de Nadal amb familiars, amics o companys de feina i, per això, cal tenir clar els passos a seguir en cas que un bitllet compartit resulti premiat. Un dècim de loteria és un document al portador, no té titularitat més que la de qui el posseeix. Per això, el primer gran consell és que, encara que tinguem molta confiança amb qui juga guardem algun tipus de prova o acord de compartir el mateix i la quantitat jugada.
A l'hora de cobrar el dècim hem d'identificar a tots els que juguen i la quantitat per la qual ho fa. D'aquesta manera, Loteria i Apostes de l'Estat liquidarà a cadascun la part corresponent. Mai ha de cobrar-ho una persona i repartir-ho, ja que, en aquest cas, després d'haver rebut aquesta quantitat, es podria considerar com una donació i amb això estar subjecte a l'impost que les regula.
Són especials les boles del Sorteig de Nadal?
Totes les boles tenen la mateixa mida, 18,8 mil·límetres, i pesen el mateix, tres grams. Estan fabricades a mà amb fusta de boix perquè és un material que proporciona la resistència, duresa i qualitat desitjada.
Des de fa anys, l'empresa encarregada de fabricar les boles del sorteig de Nadal és Maba, que porta tres generacions dedicades al negoci. El procés de creació continua sent artesanal, però certs aspectes han canviat per millorar-ne el resultat. Antigament, per exemple, les boles es tallaven a mà i els números es gravaven amb pintura, cosa que podia alterar el seu pes final. Per evitar-ho, ara s'utilitza un mètode que consisteix a gravar els números i les lletres a la superfície amb làser.
Les boles no es canvien cada any, però sí que es van reposant a mesura que es van deteriorant. L'última vegada que es va fer una substitució de boles a gran escala va ser l'any 2004. El darrer any se'n van canviar 204, la majoria desgastades per la fricció a l'interior dels bombos.
Quant s'emporta Hisenda amb la Loteria de Nadal?
El primer premi és de 400.000 euros al dècim, el segon és de 125.000 euros i el tercer reparteix 50.000 euros al dècim. Després estan els quarts premis, de 20.000 euros cadascun i, finalment, els cinquens premis, els quals reben 6.000 euros per bitllet.
Els premis d'import inferior o igual a 40.000 euros no estan subjectes al gravamen especial sobre els premis de determinades loteries, per la qual cosa si ens toca aquesta quantitat o menys cobrarem el premi íntegre.
En canvi, els premis superiors a aquests 40.000 euros, sí que han de passar per caixa, concretament han d'abonar un 20% en impostos. Això sí, els primers 40.000 euros del premi guanyat continuen exempts d'impostos.
Em faré ric amb el premi Gros del Sorteig de Nadal?
El 70% dels guanyadors d'un premi de loteria acaben arruïnats al cap de cinc anys per una mala gestió dels diners, segons un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya. El més recomanable és mantenir el cap fred malgrat l'eufòria del moment. "Tapar forats" o "fer el que sempre havia volgut" són algunes de les expressions que solen dir als mitjans de comunicació aquells que acaben d'aconseguir un gran premi.
Em tocarà aquest any?
Entorn de 2.000 números, només tenen premi un 2% del total. La probabilitat que et toqui la Grossa de Nadal és d'1 entre 100.000, és a dir, d'un 0,001%. Però sempre toca a algú i aquest any tu pots ser l'afortunat. Així que et desitgem molta sort!