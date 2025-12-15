Repàs pels anuncis més inoblidables del sorteig de la Loteria de Nadal
- Fes un passeig per les històries del Sorteig Extraordinari que més han emocionat
- Descobreix les singularitats del sorteig més esperat de l'any
"Hi ha tantes històries com dècims", li diu una lotera a la protagonista de l'anunci de la Loteria de Nadal 2025 quan aquesta li pregunta si es recorda de la persona que va comprar un dècim premiat 30 anys enrere. Aquest és precisament el centre de l'espot: les històries personals que s'amaguen darrere de cada bitllet, aquests sentiments cap als nostres sers estimats que s'expressen a través de cada dècim que compartim amb ells.
L'esperit de compartir a l'anunci de 2024
La solidaritat va ser la gran protagonista de l'anunci de la Loteria de Nadal 2024. L'espot transmet la història del Julián, un home de 60 anys que no té ningú amb qui compartir el seu dècim. Retransmet la seva situació a les xarxes socials i passa de ser un complet desconegut a fer-se popular amb la campanya #YoTambiénComparto.
El dia de la Loteria, el 22 de desembre, Julián veu a la televisió cantar la sort del bombo als nens de Sant Ildefons. Però el destí decideix que el seu número no sigui l'agraciat. Tot i això, l'home comença a rebre una allau de solidaritat.
Els agraciats de la Loteria decideixen fer bo el #YoTambiénComparto i, un a un, deixen molt clar amb qui repartiran el seu premi: amb el Julián. Gràcies a la solidaritat d'un país, l'esperança torna a Julián i al seu poble. Ell també sap amb qui repartir el seu premi i el bar reobre de nou la seva porta, la porta de l'esperança: quan el premi és compartir.
“La sort de tenir-nos”, l'anunci del 2023
L'anunci de la Loteria de Nadal 2023 ja és aquí i s'anomena “La sort de tenir-nos”! Aquest té com a protagonista una noia que, atabalada pel seu dia a dia, s'oblida de comprar el dècim que el seu pare li ha demanat. Se'n va a dormir, però, demana un desig: que desaparegui tothom! Quan es desperta aquest s'ha fet realitat i es troba amb una ciutat de Madrid buida.
Després de gaudir de molts plans en soledat, truca al seu pare, però aquest no dona senyals. Compra el dècim en una botiga i el deixa a la taula de casa del pare abans d'anar-se'n a dormir. Quan desperta tot ha tornat a la normalitat i pot retrobar-se amb el pare que li dona una petita lliçó: "El dècim? El dècim és per a això, per a estar junts"
Tres històries extraordinàries el 2022
Tres espots van ser els protagonistes del 2022. Un pescador, un pastor i una estrangera, Vika, envien un missatge d'amistat i solidaritat amb tres "històries extraordinàries". Així, l'olor d'esperança, il·lusió i solidaritat es respira en l'ambient. Al·ludir a la sensibilitat i la bondat solen ser els elements que sobrevolen en aquesta peça publicitària que perdura en els nostres records.
Una misteriosa cadena de dècims per al 2021
La màgia de regalar i de compartir la felicitat és present en aquesta història rodada a la Vall de Baztán, Navarra. En aquesta ocasió els protagonistes són els veïns d'un petit poble envoltat de naturalesa i banyat per la neu. L'estampa més que nadalenca dona pas a l'inici d'una enginyosa i misteriosa cadena de dècims que portarà a tots els veïns a estar més units que mai. Solidaritat i generositat fins i tot en el racó més remot.
Un 2020 marcat per la pandèmia
Un altre dels espots més recents que tenim al cap és el del 2020. En ell s'anima a "compartir com mai" mitjançant una narració que viatja a través dels anys i el fil conductor dels quals és el dècim de la loteria. Una abraçada audiovisual per a uns mesos que es van veure marcats per una pandèmia.
El 2019 estava fet per a compartir
En 2019 també es va plasmar amb molt d'entusiasme la il·lusió de compartir un número de Loteria de Nadal. La composició artística va ser d'allò més fascinant, i és que en aquest any es van estrenar quatre espots, un cada setmana prèvia al sorteig. Amb aquestes quatre històries ens van contar com un dècim de Nadal serveix de vincle amb les persones que volem. En el primer vam conèixer la història de Félix i la seva exnora Pilar.
En el segon espot vam veure a Carmen i Víctor. Ell és un zelador d'hospital que decideix compartir el seu dècim, el número que es juga en el centre hospitalari, amb una de les pacients ingressades. Ella no té il·lusió per pensar en el futur a causa de la seva malaltia, però l'esperança aconsegueix arrencar-li un somriure i planificar un viatge al Japó si els toca la Grossa.
En el tercer anunci coneixem a Ramón i José. En aquesta ocasió, un pare regala uns dècims a les seves dues filles i a la parella d'una d'elles. Inicialment, exclou a un dels nuvis, perquè porten poc temps sortint junts. Finalment, li fa partícip del número comú.
El quart espot gira al voltant de l'Emilio i la Glòria. Resulta que una filla compra un número de loteria molt especial per a l'empresa familiar, es tracta de la data de creació de la societat, un detall que té amb el seu pare just el dia que el fundador es jubila.
Un bucle temporal
Qui no recorda aquest 2018 amb un protagonista que viu atrapat en "el dia de la marmota"? Ell és Juan, acaba tan aborrit que li toqui la Loteria, que el seu desassossec no acaba fins que comparteix la sort amb una altra persona. Aquesta serà la seva única manera de trencar el bucle temporal en el qual es troba.
Un amor extraterrestre
Per no parlar de la dolça història d'amor entre l'extraterrestre Danielle i el guia turístic Daniel en 2017. Un anunci dirigit per Alejandro Aménabar que es va convertir gairebé en un curtmetratge, amb 20 minuts en la seva versió estesa.
D'emocions es viu
Si hi ha una història que ens va provocar tendresa va ser la del 2016. En ella es compta la distracció d'una mestra jubilada que creu haver guanyat la Grossa un 21 de desembre quan veu una retransmissió d'arxiu. Ho celebra amb tanta il·lusió i ganes que acaba contagiant a tot el poble i ningú s'atreveix a avisar-la de l'error.
En 2015 també ens vam commoure amb Justino, un personatge d'animació que ens va captivar amb la seva història de vigilant que treballa en horari nocturn. Cal recordar que aquest va ser el primer anunci de Loteria de Nadal rodat sense actors.
El Bar Antonio i els "celebrity"
Un altre anunci que ens va robar somriures i llàgrimes va ser el del Bar Antonio, en 2014. Una història marcada pel costum de compartir els dècims de la Loteria i la solidaritat dels seus protagonistes.
Però si hi ha un espot viral i comentat és el del 2013, que va suscitar nombroses crítiques. En ell apareix Montserrat Caballé, acompanyada per grans de la música com Raphael, Marta Sánchez, David Bustamante i Nena Pastori. Les seves veus van vibrar amb una particular versió de Always on my mind d'Elvis Presley amb la lletra "Posa els teus somnis a jugar".
Uns anuncis molt estimats i amb un denominador comú: compartir la felicitat.