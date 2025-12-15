Enlaces accesibilidad
Loteria de Nadal

Supersticions, curiositats i tradicions de la Loteria de Nadal

Supersticions de la loteria de Nadal, portar el bitllet sempre a sobre
RTVE Catalunya

Molta gent triga a decidir el número del dècim de la loteria de Nadal que vol comprar. Hi ha qui es conforma amb el primer que li donen, d’altres demanen una terminació concreta o un número determinat, però també hi ha que ni tan sols el vol ni mirar. El sorteig de Nadal permet aquestes i moltes d’altres supersticions per atraure la sort.

A continuació, oferim algunes supersticions, curiositats i tradicions originals arrelades a la tradició popular que, segons alguns, poden ser útils per tenir sort i guanyar a la loteria de Nadal.

bitllets estranys

 RTVE

Quines són les supersticions més habituals?

  • Comprar sempre el mateix número perquè, si deixen de comprar-lo, podria tocar.
  • Passar el bitllet per sobre d'un gat negre, sobre el ventre d'una dona embarassada, sobre l'esquena d'un geperut o sobre la figura d'una bruixa.
  • Entrar a l'administració de loteria amb el peu esquerre
  • Que et donin el bitllet amb la mà dreta
  • Anar a llocs on hi ha hagut un gran desastre
  • Si es troba una gran cua per comprar loteria, hi ha qui es col·loca a l'esquerra els dies senars i a la dreta els parells.

Prediccions de la IA

Una altra de les supersticions més habituals consisteix a combinar els números dels bitllets. Sovint la gent busca números relacionats amb dates que consideren importants a les seves vides, com aniversaris, casaments, victòries esportives o qualsevol data especial.

Però amb el boom de ChatGPT, s'ha creat la tendència de recórrer a les prediccions de la intel·ligència artificial. Però la veritat és que la intel·ligència artificial no té la capacitat de preveure esdeveniments futurs, les probabilitats són iguals per qualsevol número.

Los números 2.695 y 3.695 de la Lotería de Navidad se agotan tras la predicción de ChatGPT
Però, hi ha supersticions per tots els gustos, com portar a sobre una moneda d'or, una branqueta de julivert, una clau antiga a la butxaca o el bitllet de loteria des del dia que es compra fins al sorteig; encendre una espelma groga o posar una cinta blanca o blava en un test o el bitllet al costat d'una figureta de Sant Pancraç.

Números amb sort

En principi, tots els números tenen les mateixes probabilitats de sortir. Però, el cas és que, normalment, els més comprats són els acabats en nombres senars. Tanmateix, molta gent creu que hi ha números amb sort, el 13, el 69, el 23 o el 15. Pel que fa a les terminacions d'una sola xifra, les més desitjades són el 0, el 7 i el 8.

Però, si mirem les estadístiques de la sèrie històrica, podem constatar que el primer premi de la loteria de Nadal acostuma a ser un nombre parell. Les terminacions més premiades han estat el 0, el 7 i el 8, totes elles amb un percentatge del 15%, coincidint amb els números preferits.

També podem assenyalar els que menys toquen, que són l'1, 2, 4, 5 i 9. Però, a més, hi ha qui té d’altres preferències una mica macabres, com buscar terminacions en 00 (anomenada, “la mort”) o en 99 (“l’agonia”).

sorteig Nadal Barcelona 1937

Celebració del primer sorteig de Nadal en el restaurant Au Lyon d¿Or, de Barcelona, el 22 de desembre de 1937 Josep Brangulí/Arxiu Nacional de Catalunya

Les supersticions arriben fins al punt que els compradors no volen que els números no siguin ni molt alts ni molt baixos, que no estiguin en els noranta mil, ni que comencin per 0, que en tinguin de repetits o que sumades totes les xifres sumin 13.

Curiositats del sorteig

Més de 200 anys de sorteig de la loteria de Nadal donen per recopilar un bon grapat de curiositats que relacionem tot seguit:

Para todos los públicos España Directo - Curiosidades de la Lotería de Navidad que te van a sorprender
España Directo - Curiosidades de la Lotería de Navidad que te van a sorprender
  • El primer sorteig es va celebrar el 18 de desembre de 1812, a Cadis.
  • Es va crear per a recaptar diners per lluitar contra les tropes de Napoleó.
  • Mai ha deixat de celebrar-se el sorteig.
  • En 1938, durant la Guerra Civil Espanyola, hi va haver dos sortejos simultanis, un a Barcelona, a la zona republicana, i l’altre a Burgos, a la feixista.
  • La primera retransmissió en directe del sorteig per TVE va ser el 1957.
  • Els números de les boles estan impresos amb làser.
  • Totes les boles pesen el mateix i pesen 3 grams.
  • Les noies van participar per primer cop el 1984.
  • El terra del teatre on se celebra el sorteig és de moqueta per evitar que rodi per la sala.
  • Només dos números han tingut el primer premi dues vegades: el 15.640 (1956 i 1978) i el 20.297 (1903 i 2006).
  • Un últim recordatori: la probabilitat de guanyar diners, a través de qualsevol dels premis de la loteria de Nadal és només del 0,019%.
