Cues, rituals i supersticions a les portes de les administracions per la Grossa de Nadal
- L'administració Gaia Loteries s’ha fet famosa per regalar dècims entre els veïns calbs
- Les administracions de barri i altres d'emblemàtiques com 'El Gato Negro' registren les tradicionals cues abans del sorteig
Com cada any, tornen les cues a les administracions de loteria amb la il·lusió de ser els afortunats de la Grossa de Nadal. La majoria de punts de venda registren més moviment que mai, convertint aquesta pràctica en una tradició nadalenca plena de curiositats, anècdotes i supersticions.
La sort del calb
A Sant Boi de Llobregat, l’administració Gaia Loteries s’ha fet famosa per la seva iniciativa singular: l’any passat va repartir un segon premi i va regalar 20 dècims entre veïns calbs. Aquest any repeteixen la proposta amb un calb que reparteix també la màgia, segons explica la propietària Míriam Vázquez.
Administracions emblemàtiques
Al centre de Barcelona, l’Administració 97 és gairebé una segona casa per als veïns. Molts repeteixen el mateix número d’altres anys, reservat pel loter per als clients més fidels, creant un vincle especial amb la sort i amb el barri. Les cues són constants, sobretot a 7 dies del sorteig, en administracions emblemàtiques com El Gato Negro, on la il·lusió es barreja amb la tradició.
La Loteria de Nadal no és només un número: és comunitat, rituals, records i una tradició que es repeteix any rere any, mantenint viva la màgia d’aquestes dates i reforçant el sentiment col·lectiu d’esperança.