Catalunya incrementa la despesa en la Loteria de Nadal fins els 52,7 euros per habitant
- Les vendes de la Loteria de Nadal pugen un 1,09% a Catalunya, amb 428 milions d’euros
- Cada català gasta 52,70 euros de mitjana
Les vendes del Sorteig Extraordinari de Nadal han augmentat un 1,09% a Catalunya aquest 2025, amb una despesa mitjana de 52,7 euros per habitant i un total de 428,1 milions d’euros, segons dades provisionals de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (Selae). Aquest increment confirma la tendència positiva dels últims anys.
Per províncies, Barcelona concentra la major part de la facturació amb 296,7 milions d’euros (+0,84%) i una despesa mitjana de 49,79 euros per habitant. A Girona, les vendes han pujat un 1,19% (37,3 milions), mentre que Lleida destaca per la despesa individual més alta: 106,97 euros per habitant, amb un total de 49 milions (+1,17%).
La província amb més creixement és Tarragona, amb un increment del 2,62% i una despesa mitjana de 51,42 euros per habitant. Aquestes dades reflecteixen la forta tradició del sorteig a Catalunya, especialment en zones amb major participació històrica.
A nivell estatal, el Sorteig Extraordinari de Nadal ha facturat 3.554 milions d’euros, un 1,4% més que el 2024, consolidant cinc anys consecutius de creixement després de la caiguda del 2020 per la COVID-19. La despesa mitjana per habitant a Espanya ha estat de 72,36 euros, amb Castella i Lleó al capdavant (118,01 €), seguida d’Astúries (115,04 €) i La Rioja (107,74 €).