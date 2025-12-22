El 78.477, primer quart premi de la Loteria de Nadal 2025, deixa dos milions d’euros a Badalona
- L’administració situada al carrer Francesc Layret ha venut deu sèries del número premiat
El número 78.477 ha estat agraciat amb el primer quart premi de la Loteria de Nadal 2025, dotat amb 200.000 euros a la sèrie, és a dir, 20.000 euros per dècim. A Badalona, l’administració situada al carrer Francesc Layret, 4, al costat de l’Ajuntament, ha repartit deu sèries, amb un total de dos milions d’euros en premis.
Una administració nova i un premi històric
La Lorena, la lotera d'aquesta administració, ha explicat que és la primera vegada que reparteix un premi important. Fa poc que treballa a l’administració, després de deixar la seva feina anterior com a sanitària. L’establiment es troba a la cruïlla de Francesc Layret amb Martí Pujol, una zona molt concorreguda de la ciutat i no s'han venut les sèries: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
“🗣️"Il·lusió es queda petita. Estic en shock!"— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 22, 2025
La Lorena és la lotera de Badalona que ha donat el 4t premi. Encara no sap on ha anat a parar la sort 🍀 #2nCafè pic.twitter.com/gIUvGc26VY“
La Vicky, treballadora també d'aquesta administració, ha explicat que ha viscut els moments amb molta emoció.
“🍀 L'emoció de repartir 2 milions d'euros de la Loteria de Nadal!— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 22, 2025
🗣️La Vicky, de l'administració de Badalona que ha venut un 4t premi, explica com s'han assabentat! | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/8fbAoXK0jl“
Un premi molt repartit
El primer quart premi ha estat molt repartit arreu de l’Estat, amb vendes a les províncies de Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Bizkaia, Girona, Segòvia, Toledo i València. On més s’ha venut ha estat a l’administració número 1 de Cazorla (Jaén), amb 125 sèries, seguida de la número 18 de Getafe (Madrid), amb 50 sèries.
Cantat a la segona taula
El número 78.477 ha sortit a les 9.53 hores, al setè filferro de la segona taula. L’han cantat els nens Piero Rai Chávez Huaroto i Alisce Ríos Gonzales, mentre que Isabella Palacios Murillo i Santiago Javier Gutiérrez Rueda han extret les boles.
Quant es cobra i com?
El quart premi està exempt d’impostos, ja que no supera els 40.000 euros. Els premis menors de 2.000 euros es poden cobrar als punts de venda de Loteries, en metàl·lic o amb Bizum. Els imports superiors s’han de cobrar a BBVA o CaixaBank. El dret al cobrament caduca al cap de tres mesos des de l’endemà del sorteig.
L’any passat, els quarts premis van recaure en els números 48.020 i 77.768, també molt repartits.