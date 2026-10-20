Receta de cocido madrileño de MasterChef Celebrity Legends

Para el cocido:

100 g de falda de ternera

1/2 hueso de jamón

100 g de hueso de espinazo

100 g de morcillo

100 g de gallina

20 g de patata

20 g de zanahoria

100 g de hueso de rodilla

100 g de cebolla

Para el puré de patata:

50 g de patata resultante del cocido

20 g de mantequilla

Sal

Para la crema de garbanzo:

100 g de garbanzo resultante del cocido

30 g de cebolla

20 g de pimiento verde

20 g de puerro

150 g de caldo de cocido

2 g de pimiento choricero

Para la crema de col/repollo:

100 g de repollo resultante del cocido

20 g de cebolla

150 ml de caldo de cocido

Para la emulsión de ajo negro:

40 g de mayonesa

1 ajo negro

Para el escabeche de zanahoria:

80 g de zanahoria

10 g de cebolla morada

20 g de vino blanco

10 g de vinagre de manzana

0,5 g de jengibre en polvo

0,5 g de hierbas provenzales

Para el buñuelo:

145 g de harina

5 g de sal

2 huevos

20 g de azúcar

2 g de bicarbonato

65 ml de agua

5 g de miel

Carne de cocido

Otros:

4 tortillas de maíz crujiente

Para el cocido: Cortar todos los ingredientes cubrir con agua en olla exprés y cocinar 30 minutos. Separar las verduras, por un lado, las carnes por otro, y el caldo por otro. Para el puré de patata: Con las patatas del cocido y mantequilla haremos un puré y reservaremos en manga. Para la crema de garbanzo: Sofreír verduras y condimentos y cocer 10 minutos, añadir los garbanzos y triturar. Añadir caldo de cocido si es necesario, reservar en manga pastelera con boquilla. Para la crema de repollo: Con el repollo obtenido del cocido y una parte de la cebolla, hacer una crema. Añadir caldo si es necesario para obtener una textura de crema. Reservar en manga. Para la emulsión de ajo negro: Triturar la mayonesa con el ajo negro. Reservar en manga. Para el escabeche: Dorar zanahoria y cebolla, añadir el vinagre y el vino y cocer diez minutos. Triturar hasta obtener una crema lisa y reservar en manga con boquilla rizada. Para el buñuelo: Triturar las carnes del cocido y congelar en moldes de semi esfera. Por otro lado, triturar todos los ingredientes de la tempura en un bol y reservar. Una vez congeladas las medias esferas, unir dos dando forma de esfera, pinchar con una brocheta, bañar por la tempura y freír en abundante aceite a 180 grados. Reservar. Para la presentación: En un bol disponer del caldo caliente. En el plato, situar el buñuelo a un lado, y al otro el taco crujiente de maíz sobre el que habremos puesto todas las cremas obtenidas de las verduras del cocido.