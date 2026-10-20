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Receta de cocido madrileño de MasterChef Celebrity Legends

Receta de cocido madrileño de MasterChef Celebrity Legends
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En la visita de MasterChef Celebrity Legends al Parque Lineal del Manzanares en Madrid, los aspirantes elaboraron un espectacular menú diseñado por el chef Manu Franco. Y su propuesta principal fue esta receta de cocido madrileño versionado. Aquí tienes todos los detalles.

Receta de cocido madrileño de MasterChef Celebrity LegendsReceta de cocido madrileño de MasterChef Celebrity Legends
Ingredientes Preparación
  • Para el cocido:
  • 100 g de falda de ternera
  • 1/2 hueso de jamón
  • 100 g de hueso de espinazo
  • 100 g de morcillo
  • 100 g de gallina
  • 20 g de patata
  • 20 g de zanahoria
  • 100 g de hueso de rodilla
  • 100 g de cebolla
  • Para el puré de patata:
  • 50 g de patata resultante del cocido
  • 20 g de mantequilla
  • Sal
  • Para la crema de garbanzo:
  • 100 g de garbanzo resultante del cocido
  • 30 g de cebolla
  • 20 g de pimiento verde
  • 20 g de puerro
  • 150 g de caldo de cocido
  • 2 g de pimiento choricero
  • Para la crema de col/repollo:
  • 100 g de repollo resultante del cocido
  • 20 g de cebolla
  • 150 ml de caldo de cocido
  • Para la emulsión de ajo negro:
  • 40 g de mayonesa
  • 1 ajo negro
  • Para el escabeche de zanahoria:
  • 80 g de zanahoria
  • 10 g de cebolla morada
  • 20 g de vino blanco
  • 10 g de vinagre de manzana
  • 0,5 g de jengibre en polvo
  • 0,5 g de hierbas provenzales
  • Para el buñuelo:
  • 145 g de harina
  • 5 g de sal
  • 2 huevos
  • 20 g de azúcar
  • 2 g de bicarbonato
  • 65 ml de agua
  • 5 g de miel
  • Carne de cocido
  • Otros:
  • 4 tortillas de maíz crujiente
  1. Para el cocido:
  2. Cortar todos los ingredientes cubrir con agua en olla exprés y cocinar 30 minutos.
  3. Separar las verduras, por un lado, las carnes por otro, y el caldo por otro.
  4. Para el puré de patata:
  5. Con las patatas del cocido y mantequilla haremos un puré y reservaremos en manga.
  6. Para la crema de garbanzo:
  7. Sofreír verduras y condimentos y cocer 10 minutos, añadir los garbanzos y triturar.
  8. Añadir caldo de cocido si es necesario, reservar en manga pastelera con boquilla.
  9. Para la crema de repollo:
  10. Con el repollo obtenido del cocido y una parte de la cebolla, hacer una crema.
  11. Añadir caldo si es necesario para obtener una textura de crema. Reservar en manga.
  12. Para la emulsión de ajo negro:
  13. Triturar la mayonesa con el ajo negro. Reservar en manga.
  14. Para el escabeche:
  15. Dorar zanahoria y cebolla, añadir el vinagre y el vino y cocer diez minutos.
  16. Triturar hasta obtener una crema lisa y reservar en manga con boquilla rizada.
  17. Para el buñuelo:
  18. Triturar las carnes del cocido y congelar en moldes de semi esfera.
  19. Por otro lado, triturar todos los ingredientes de la tempura en un bol y reservar.
  20. Una vez congeladas las medias esferas, unir dos dando forma de esfera, pinchar con una brocheta, bañar por la tempura y freír en abundante aceite a 180 grados. Reservar.
  21. Para la presentación:
  22. En un bol disponer del caldo caliente.
  23. En el plato, situar el buñuelo a un lado, y al otro el taco crujiente de maíz sobre el que habremos puesto todas las cremas obtenidas de las verduras del cocido.
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