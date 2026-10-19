John McEnroe sueña con parecerse a Carlos Alcaraz: "Es la manera perfecta de jugar" | La Revuelta

Son muy pocos los tenistas que pueden presumir de tener un palmarés a la altura del de John McEnroe. Un total de 155 títulos, 77 en individual, 77 en dobles y uno en dobles mixto, con siete Grand Slams en solitario, nueve en pareja y uno en dobles mixto. Número uno de ambos rankings mundiales durante 170 y 269 semanas respectivamente, y cinco Copa Davis con Estados Unidos. Y, sin embargo, hay un tenista de la actualidad al que le gustaría parecerse… y es español: “Es la manera perfecta de jugar”, alababa a Carlos Alcaraz. El histórico tenista estadounidense visitaba La Revuelta junto al tenista paralímpico español Martín de la Puente para presentar el primer Masters inclusivo, que tiene lugar este 8 de octubre en la Caja Mágica de Madrid.

Alcaraz, el tenista favorito de McEnroe

Aunque John McEnroe bromee con que “probablemente nadie se acuerde de mí, a nadie le importo ya una mierda”, lo cierto es que el público del tenis y del deporte en general tiene muy presente lo que supuso su figura a principios de los años 80. Su revés a una mano fue precursor del que después haría Roger Federer, a quien considera “el tenista que ha jugado con más clase”, mientras que Rafa Nadal es, para él, “el que más esfuerzo” hacía sobre la pista. “Rafa lo cambió todo. Le veía jugar y pensaba: ¿Cómo demonios lo está haciendo?”. Sin embargo, al ser preguntado desde el palco de La Revuelta por otra leyenda, Álex Corretja, sobre si mantendría sus golpes planos jugando en el tenis actual, McEnroe reconoció que jugaría con más efecto, como un tal Carlos Alcaraz: “En mis sueños creo que jugaría como él, es la manera perfecta de jugar”. No le hizo falta la calidad del murciano para imponerse a Broncano en el partidillo disputado sobre el escenario del teatro Albéniz después de que el presentador se enfrentase también a Martín de la Puente, nueve veces campeón de España y medallista de bronce en París 2024 en la categoría de dobles.

La Revuelta La Revuelta | Broncano juega al tenis con McEnroe y Martín de la Puente Broncano pone a prueba sus habilidades tenísticas ante John McEnroe, leyenda del deporte, y Martín de la Puente, el mejor tenista paralímpico español de la actualidad Ver ahora

Las distracciones que provocaron su declive

Antes de ver el compilado de imágenes preparado por La Revuelta, McEnroe confiaba en que fueran de su “mejor época, principios o mediados de los 80”, un momento en el que “podía hacer lo que quisiera, todo encajaba de maravilla. Es lo que uno sueña de pequeño”. Sin embargo, “a partir del 86-87 probablemente empezó mi declive” y tomaron el relevo otros tenistas como Boris Becker, que también pasó por el programa y a quien no pudo visitar en la cárcel. El surgimiento de una nueva generación, la irrupción de la tecnología y “distracciones” como su matrimonio y sus hijos fueron, según sus propias palabras, factores que debilitaron su carrera deportiva: “La mala noticia es que empeoré como tenista, la buena noticia es que mejoré como ser humano”, reflexionaba McEnroe, que apostó por ser “mejor marido y mejor padre”.