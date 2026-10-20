Receta de mousse de boniato con leche frita y crema de requesón de MasterChef Celebrity Legends

Para la mousse de boniato:

100 g de boniato blanco

75 g de chocolate blanco

30 ml de agua de cocción del boniato

30 ml de leche

1 hoja de gelatina

Para el bizcocho:

50 g de azúcar

1 tira de piel de limón

1 huevo

40 ml de aceite de girasol

42 g de leche

82 g de harina

1,2 g de levadura

Para la leche frita:

100 ml de leche infusionada

9 g de maizena

20 g de azúcar

Para la crema de requesón:

30 g de requesón

10 g de miel

10 g de nata vegetal

Para los copos de pimienta blanca:

25 g de clara de huevo

1 g de pimienta blanca

2 g de azúcar glass

12,5 g de mantequilla

20 g de harina

Para la nieve de romero:

50 g de azúcar glass

1,5 g de polvo de romero

Para la mousse de boniato: Cocer el boniato, reservar agua de cocción y añadirle la gelatina hidratada. En un vaso americano, añadir todos los ingredientes y triturar, reservar el resultado en una manga pastelera. Para el bizcocho: Montar los huevos con el azúcar, añadir la leche, los sólidos y homogeneizar. Extender sobre una bandeja con papel sulfurizado y hornear 20 minutos a 180 grados. Cortar con cortapastas y reservar en nevera los cortes obtenidos hasta el pase. Para la leche frita: En una parte de la leche disolver la maicena, juntar con el resto de la leche, añadir el azúcar y llevar a ebullición. Cuando espese enfriar en bandeja con film a piel y cortar en daditos de 1x1 cm. Para la crema de requesón: Mezclar la nata con el requesón con túrmix y reservar en manga. Para los copos de pimienta blanca (Teja): Fundir la mantequilla, añadir el resto de los ingredientes, mezclar con varillas y escudillar sobre el molde. Hornear 7 minutos a 170 grados. Para la nieve de romero: Triturar y reservar para el emplatado. Para la presentación: En un plato llano colocar un círculo de bizcocho, encima colocar una porción de mousse de boniato, cubrir con la teja de copo de nieve. Alrededor poner dos trozos de leche frita, dos puntos de crema de requesón. En sala poner por encima con un colador nieve de romero.