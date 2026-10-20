Receta de guiso de conejo con caldo de tomillo de MasterChef Celebrity Legends

Para el caldo de tomillo:

200 ml de caldo de pollo

25 g de tomillo fresco

2,5 g de almidón de maíz

Para la emulsión de tomillo:

10 g de tomillo fresco

100 ml de aceite de girasol

2 g de sal

50 g de huevo pasteurizado

Para el guiso de conejo:

200 g de conejo

10 g de zanahoria

40 g de cebolla

3 g de ajo

30 ml de vino tinto

15 g de aceite de oliva

25 g de vino oloroso

5 ml de soja

1 ramita de romero

1 g de sal

100 ml de caldo de carne

Para la yema:

100 ml de yema pasteurizada

20 ml de soja

Para los croutons:

1/4 de hogaza de pan

Aceite de oliva

Para los cubitos de queso manchego:

100 g de queso curado manchego

Para la presentación:

4 g de almendra granillo

4 puntas de tomillo fresco

Para el caldo de tomillo: En una olla hervir fuerte el caldo de pollo y el tomillo cinco minutos. Apagar el fuego, tapar e infusionar 30 minutos. Colar y poner a punto con el almidón de maíz. Para la emulsión de tomillo: Triturar las hojas de tomillo con el huevo. Incorporar el aceite a hilo y emulsionar con túrmix. Reservar. Para el guiso de conejo: Dorar el conejo, retirar, dorar las verduras, añadir los vinos y reducir a seco. Añadir de nuevo el conejo a la olla junto con la soja y las hierbas frescas, cocer unos 30/40 minutos. Deshuesar el conejo, y triturar junto con un poco de caldo en vaso americano. Dejar textura que nos facilite hacer una quenelle en el emplatado. Para la yema: Envasar al vacío la yema y la soja y cocinar en roner 30 minutos. Reservar en manga. Para los croutons: Cortar el pan en daditos, añadir a hilo el aceite y tostar en horno. Para los daditos de queso manchego: Cortar el queso en daditos de manera regular, reservar para el emplatado. Para la presentación: Situar una quenelle del guiso de conejo en el centro del plato. Colocar dos puntos de emulsión de tomillo, dos cubos de queso manchego y dos croutones. En los extremos de la quenelle situar la almendra granillo. Terminar en mesa con el caldo de tomillo.