Receta de arroz de ciervo de MasterChef Celebrity Legends

En la visita de MasterChef Celebrity Legends al Parque Lineal del Manzanares en Madrid, los aspirantes elaboraron un espectacular menú diseñado por el chef Manu Franco. Y su propuesta principal fue esta receta de arroz de ciervo. Aquí tienes todos los detalles.
Receta de arroz de ciervo de MasterChef Celebrity LegendsReceta de arroz de ciervo de MasterChef Celebrity Legends
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el fondo de monte:
- 200 g de huesos de ternera
- 200 g de huesos de ciervo
- 100 g de huesos de costilla de cerdo
- 100 g de cebolla
- 100 g de puerro
- 50 g de zanahoria
- 30 g de tomate maduro
- 1,5 litros de agua
- Para el guiso de ciervo:
- 160 g de ciervo
- 30 g de zanahoria
- 50 ml de vino tinto
- 25 g de aceite de oliva
- 50 ml de vino oloroso
- 20 ml de soja
- Caldo de carne
- Sal
- Para la emulsión de humo:
- 25 g de huevo pasteurizado
- Aceite de girasol
- Aroma de humo
- Para el arroz:
- 50 g de cebolla
- 30 g de mantequilla
- 100 g de arroz bahía
- 400 ml del fondo de monte anterior
- 30 ml de aceite de oliva
- 5 g de ajo
- Para el aire de mantequilla avellanada:
- 2 g de miso
- 2 g de sucro
- 2 g de lecitina
- 200 g de mantequilla
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- Para el fondo de monte:
- Tostar todos los ingredientes en una olla amplia hasta que estén bien dorados.
- Pasarlo a una olla grande y cubrir de agua.
- Cocer 40 minutos. Colar y reducir. Reservar.
- Para el guiso de ciervo:
- Dorar las carnes en una olla exprés, retirar, dorar las verduras, añadir los vinos y reducir.
- Añadir la soja y las hierbas e incorporar el agua y cocer media hora.
- Triturar con caldo para aportar jugosidad y reservar hasta el emplatado.
- Para la emulsión de humo:
- Montar una mayonesa tradicional y terminar añadiendo el aroma de humo.
- Para el arroz:
- Pochar las verduras cortadas en brunoise. A la hora que se aproxime el emplatado añadir el arroz, nacarar y añadir el caldo de monte del paso 1.
- Cocer 10 minutos a fuego fuerte y 6/7 minutos a fuego suave.
- Añadir un toque de mantequilla al concluir el tiempo fijado y reposar un minuto.
- Mezclar con el resultante de guiso de ciervo y reservar.
- Para el aire de mantequilla avellanada:
- Dorar la mantequilla ligeramente en un cazo a fuego bajo hasta que dore, colar y reservar.
- Añadir la lecitina y el sucro y homogeneizar con túrmix.
- Formar el aire con la bomba de pecera a la hora del pase.
- Para la presentación:
- Poner arroz en el centro del plato, una cucharada del arroz de ciervo y una cucharada de aire de mantequilla por encima.