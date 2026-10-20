Receta de arroz de ciervo de MasterChef Celebrity Legends

Para el fondo de monte:

200 g de huesos de ternera

200 g de huesos de ciervo

100 g de huesos de costilla de cerdo

100 g de cebolla

100 g de puerro

50 g de zanahoria

30 g de tomate maduro

1,5 litros de agua

Para el guiso de ciervo:

160 g de ciervo

30 g de zanahoria

50 ml de vino tinto

25 g de aceite de oliva

50 ml de vino oloroso

20 ml de soja

Caldo de carne

Sal

Para la emulsión de humo:

25 g de huevo pasteurizado

Aceite de girasol

Aroma de humo

Para el arroz:

50 g de cebolla

30 g de mantequilla

100 g de arroz bahía

400 ml del fondo de monte anterior

30 ml de aceite de oliva

5 g de ajo

Para el aire de mantequilla avellanada:

2 g de miso

2 g de sucro

2 g de lecitina

200 g de mantequilla

Para el fondo de monte: Tostar todos los ingredientes en una olla amplia hasta que estén bien dorados. Pasarlo a una olla grande y cubrir de agua. Cocer 40 minutos. Colar y reducir. Reservar. Para el guiso de ciervo: Dorar las carnes en una olla exprés, retirar, dorar las verduras, añadir los vinos y reducir. Añadir la soja y las hierbas e incorporar el agua y cocer media hora. Triturar con caldo para aportar jugosidad y reservar hasta el emplatado. Para la emulsión de humo: Montar una mayonesa tradicional y terminar añadiendo el aroma de humo. Para el arroz: Pochar las verduras cortadas en brunoise. A la hora que se aproxime el emplatado añadir el arroz, nacarar y añadir el caldo de monte del paso 1. Cocer 10 minutos a fuego fuerte y 6/7 minutos a fuego suave. Añadir un toque de mantequilla al concluir el tiempo fijado y reposar un minuto. Mezclar con el resultante de guiso de ciervo y reservar. Para el aire de mantequilla avellanada: Dorar la mantequilla ligeramente en un cazo a fuego bajo hasta que dore, colar y reservar. Añadir la lecitina y el sucro y homogeneizar con túrmix. Formar el aire con la bomba de pecera a la hora del pase. Para la presentación: Poner arroz en el centro del plato, una cucharada del arroz de ciervo y una cucharada de aire de mantequilla por encima.