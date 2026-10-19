La Federación portuguesa sanciona a Cristiano con 30 días de suspensión y multa de 255 euros

Cristiano Ronaldo ha sido sancionado por su federación nacional con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de Portugal durante la última ventana de partidos internacionales tras su desencuentro con el seleccionador Jorge Jesús.

De este modo, el que seguramente ha sido el mejor jugador de la historia portuguesa recibe un castigo menor por su abrupta salida de la selección del pasado 30 de septiembre.

En la sanción, que ha sido publicada este lunes por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), se han tenido en cuenta elementos atenuantes como los "relevantes servicios prestados" por el jugador y su "contribución decisiva" para esclarecer los hechos objeto del expediente, en referencia al comunicado que publicó una semana después con su versión del incidente.

El exjugador del Real Madrid, que actualmente milita en el Al Nassr saudí, quedó automáticamente suspendido el día que dejó la concentración, por lo que ya ha cumplido 19 días y solo le quedan 11 por delante. Así, Cristiano Ronaldo estará disponible para los próximos compromisos de la selección portuguesa, frente a Dinamarca y Gales en la Liga de las Naciones, los días 14 y 17 de noviembre, algo para lo que tanto el capitán como el seleccionador de Portugal han dejado la puerta abierta.

Cristiano, de 41 años, abandonó la selección por desavenencias con Jorge Jesus tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega (1-2) disputado tres días antes. Según Cristiano, el motivo de su enfado fue que Jesus le hizo calentar durante media hora y luego no le sacó al campo.

En la resolución, de 28 páginas, se dedican casi cuatro a repasar el palmarés y los méritos de Cristiano, que tiene el récord de partidos y goles con la selección, 234 y 146, respectivamente. Según el Consejo de Disciplina, teniendo en cuenta todas las circunstancias, la sanción podía ir de 8 a 45 días; y en el caso de la multa económica, se le impone la máxima posible en el reglamento.