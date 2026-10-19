Oliva, zona cero de la dana Adam en la que hay al menos dos muertos
- Se han recogido más de 450 litros en las últimas 24 horas
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Calles totalmente anegadas. Vecinos subidos a la parte más alta de sus viviendas y otros atrapados en sus pisos, cercadas por el agua. Oliva, Valencia, se ha convertido en la zona cero de Adam tras acumularse más de 450 litros en 24 horas.
Con al menos 664 incidencias, esta dana se ha cobrado la vida de dos personas en este municipio, que se suman a las otras dos víctimas mortales que ha habido, una de ellas en Sagunto, Valencia, y otra en Barcelona. La UME continúa con las labores de rescate a los que se han sumado helicópteros especializados.
Hay muchos vecinos de edad avanzada que han pasado muchas horas en sus casas sin que sus familiares hayan podido acceder para sacarlos. "Mi madre no tiene ni ropa, está toda mojada. Están nerviosos, sacando agua como pueden, pero no podemos acceder tampoco para ayudarles", ha contado una de las afectadas por estas fuertes lluvias, en el momento en el que esperaba que sus padres fueran rescatados. "A las 07:00 h nos llegaba el agua por la cintura y nos hemos tenido que ir a casa de unos vecinos", explica otra vecina de Oliva.
Otra vecina de este municipio valenciano ha contado a Mediodía en RNE que ha tenido que subirse al tejado con su madre y sus perros debido a la altura que estaba cogiendo el agua en su vivienda. "La prevención hubiese sido muchísimo mejor. Llevamos dos años quejándonos", ha lamentado.
"Estamos viviendo una situación excepcional"
Los vecinos que viven en la zona más próxima a la playa han tenido que ser evacuados y el Ayuntamiento ha habilitado para ellos el centro polivalente. Esta tarde lo ha visitado el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, que reconoce que la Comunidad vive "una situación excepcional". "Es cierto que el temporal va remitiendo, pero sigue habiendo riesgo", dice.
En las provincias de Valencia y Alicante han estado confinadas 145 localidades y las autoridades han reclamado a sus vecinos que se sitúen en la zona alta de sus viviendas. Aun así, hay quien ha tenido que abandonar sus hogares precisamente por esa subida del agua. El presidente insiste en que hay que seguir las indicaciones para evitar una tragedia mayor.