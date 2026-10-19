Oliva, zona cero de la dana Adam en la que hay al menos dos muertos

Calles totalmente anegadas. Vecinos subidos a la parte más alta de sus viviendas y otros atrapados en sus pisos, cercadas por el agua. Oliva, Valencia, se ha convertido en la zona cero de Adam tras acumularse más de 450 litros en 24 horas.

Con al menos 664 incidencias, esta dana se ha cobrado la vida de dos personas en este municipio, que se suman a las otras dos víctimas mortales que ha habido, una de ellas en Sagunto, Valencia, y otra en Barcelona. La UME continúa con las labores de rescate a los que se han sumado helicópteros especializados.

Hay muchos vecinos de edad avanzada que han pasado muchas horas en sus casas sin que sus familiares hayan podido acceder para sacarlos. "Mi madre no tiene ni ropa, está toda mojada. Están nerviosos, sacando agua como pueden, pero no podemos acceder tampoco para ayudarles", ha contado una de las afectadas por estas fuertes lluvias, en el momento en el que esperaba que sus padres fueran rescatados. "A las 07:00 h nos llegaba el agua por la cintura y nos hemos tenido que ir a casa de unos vecinos", explica otra vecina de Oliva.

04.47 min Virginia, vecina atrapada en Oliva: "La prevención hubiese sido muchísimo mejor"

Otra vecina de este municipio valenciano ha contado a Mediodía en RNE que ha tenido que subirse al tejado con su madre y sus perros debido a la altura que estaba cogiendo el agua en su vivienda. "La prevención hubiese sido muchísimo mejor. Llevamos dos años quejándonos", ha lamentado.