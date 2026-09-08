Receta de bizcocho de limón al vino con helado de palodú de MasterChef Celebrity Legends

Para el jarabe de vino de competa:

250 ml de agua

250 g de azúcar

1 anís estrellado

Canela

125 ml de vino de competa

Naranja

Para el bizcocho de limón:

50 g de limón

125 g de azúcar

90 g de huevo entero

75 ml de leche

50 ml de aceite de oliva

125 g de harina de trigo

10 g de levadura

Sal

Para el caramelo de miso:

25 g de azúcar

5 g de glucosa

47,5 g de nata

15 g de mantequilla

7,5 g de miso

Para el chantilly:

100 ml de nata para montar

20 g de azúcar glass

Para el helado de palodú:

225 g de leche entera

30 g de azúcar

10 g de dextrosa

25 g de procrema

25 g de nata

7,5 g de glicerina

Polvo de palodú

Para el almíbar: Infusionar todos los ingredientes el máximo tiempo posible. Colar y reservar en frío para humedecer el bizcocho del paso siguiente. Para el bizcocho de limón: Montar los huevos con el azúcar, añadir poco a poco la mezcla de limón, leche y aceite de oliva virgen extra. Seguidamente integrar los elementos secos. En un molde previamente engrasado, añadir 30gr de mezcla y hornear 25 minutos a 160ºC. Reservar en frío y mojar con el almíbar antes de emplatar. Para el caramelo de miso: En una olla hervir la nata con la glucosa. Por otro lado, cocinar el azúcar con la glucosa restante. Cuando coja color, añadir la nata caliente que tenemos del primer paso. Por último añadir la mantequilla y el miso y triturar, dejar enfriar en una manga pastelera con boquilla redonda y fina Para el chantilly: Montar la nata con azúcar. Introducir en mangas con boquilla rizada. Para el helado de palodú: Pesar los ingredientes secos por un lado y los líquidos por otro. Triturar con túrmix y macerar en cámara. En el momento del pase mantecar con nitrógeno líquido.