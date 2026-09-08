Receta de bizcocho de limón al vino con helado de palodú de MasterChef Celebrity Legends

En la visita de MasterChef Celebrity Legends a Málaga, los aspirantes trabajaron en dos equipos, pero con las mismas recetas. Y como postre, prepararon esta receta de bizcocho de limón al vino con helado de palodú. ¿Quieres hacer este plato en casa? Aquí te dejamos el paso a paso y todos los ingredientes que necesitas. ¡Sorprende a tus comensales!
Receta de bizcocho de limón al vino con helado de palodú de MasterChef Celebrity LegendsReceta de bizcocho de limón al vino con helado de palodú de MasterChef Celebrity Legends
|Ingredientes
|Preparación
|
- Para el jarabe de vino de competa:
- 250 ml de agua
- 250 g de azúcar
- 1 anís estrellado
- Canela
- 125 ml de vino de competa
- Naranja
- Para el bizcocho de limón:
- 50 g de limón
- 125 g de azúcar
- 90 g de huevo entero
- 75 ml de leche
- 50 ml de aceite de oliva
- 125 g de harina de trigo
- 10 g de levadura
- Sal
- Para el caramelo de miso:
- 25 g de azúcar
- 5 g de glucosa
- 47,5 g de nata
- 15 g de mantequilla
- 7,5 g de miso
- Para el chantilly:
- 100 ml de nata para montar
- 20 g de azúcar glass
- Para el helado de palodú:
- 225 g de leche entera
- 30 g de azúcar
- 10 g de dextrosa
- 25 g de procrema
- 25 g de nata
- 7,5 g de glicerina
- Polvo de palodú
|
- Para el almíbar:
- Infusionar todos los ingredientes el máximo tiempo posible.
- Colar y reservar en frío para humedecer el bizcocho del paso siguiente.
- Para el bizcocho de limón:
- Montar los huevos con el azúcar, añadir poco a poco la mezcla de limón, leche y aceite de oliva virgen extra.
- Seguidamente integrar los elementos secos. En un molde previamente engrasado, añadir 30gr de mezcla y hornear 25 minutos a 160ºC.
- Reservar en frío y mojar con el almíbar antes de emplatar.
- Para el caramelo de miso:
- En una olla hervir la nata con la glucosa.
- Por otro lado, cocinar el azúcar con la glucosa restante.
- Cuando coja color, añadir la nata caliente que tenemos del primer paso.
- Por último añadir la mantequilla y el miso y triturar, dejar enfriar en una manga pastelera con boquilla redonda y fina
- Para el chantilly:
- Montar la nata con azúcar.
- Introducir en mangas con boquilla rizada.
- Para el helado de palodú:
- Pesar los ingredientes secos por un lado y los líquidos por otro.
- Triturar con túrmix y macerar en cámara.
- En el momento del pase mantecar con nitrógeno líquido.