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Receta de salmonete con gazpachuelo y patata de MasterChef Celebrity Legends

  • El plato principal del menú que los aspirantes prepararon en la visita a Málaga
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Receta de salmonete con gazpachuelo y patata de MasterChef Celebrity Legends
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En la visita de MasterChef Celebrity Legends a Málaga, los aspirantes trabajaron en dos equipos, pero con las mismas recetas. Y como principal, prepararon esta receta de salmonete con gazpachuelo y patata. ¿Quieres hacer este plato en casa? Aquí te dejamos el paso a paso y todos los ingredientes que necesitas. ¡Sorprende a tus comensales!

Receta de salmonete con gazpachuelo y patata de MasterChef Celebrity LegendsReceta de salmonete con gazpachuelo y patata de MasterChef Celebrity Legends
Ingredientes Preparación
  • Para los salmonetes:
  • 2 salmonetes
  • Para el gazpachuelo:
  • 100 g de recortes de salmonetes
  • 75 g de cebolla
  • 25 g de zanahoria
  • 75 g de puerro
  • 150 g de tomate
  • 50 g de apio
  • 15 g de tomate concentrado
  • Para la mayonesa de gazpachuelo:
  • 1 huevo
  • Gotas de limón
  • 100 ml de aceite de girasol
  • Para la patata con ají:
  • 250 g de patata
  • 3,5 g de ají amarillo
  • 12,5 g de aceite
  • Sal
  • Para las huevas de trucha en fino:
  • 40 g de huevas de trucha
  • Vino fino
  1. Para los salmonetes:
  2. Limpiar los salmonetes. Nos quedaremos con los lomos, por un lado, y con las espinas, por otro.
  3. Para el gazpachuelo:
  4. Hacer un caldo con las espinas de pescado y las cabezas del paso anterior, dorando las verduras previamente.
  5. Añadir el tomate concentrado y dejar cocer el conjunto.
  6. Colar y reservar.
  7. Para la mayonesa de gazpachuelo:
  8. Preparar una mayonesa tradicional e ir añadiendo al caldo poco a poco sin que se corte.
  9. Reservar.
  10. Para la patata con ají:
  11. Asar las patatas al horno envueltas en papel de aluminio.
  12. Una vez asadas, pelar y meter la carne en una procesadora con pala.
  13. Añadir el ají y el aceite de oliva y trabajar hasta obtener un puré con el que poder hacer una quenelle.
  14. Para las huevas de trucha en fino:
  15. Infusionar las huevas con el vino fino hasta el momento del pase.
  16. Para la presentación:
  17. Poner una quenelle de patata asada y ají amarillo.
  18. Hacer una pequeña hendidura para añadir ahí las huevas de trucha ya infusionadas y unos brotes.
  19. Junto a la quenelle poner un lomo marcado a la plancha por el lado de la piel.
  20. Terminar con el gazpachuelo en una jarra.
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