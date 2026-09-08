Receta de salmonete con gazpachuelo y patata de MasterChef Celebrity Legends

Para los salmonetes:

2 salmonetes

Para el gazpachuelo:

100 g de recortes de salmonetes

75 g de cebolla

25 g de zanahoria

75 g de puerro

150 g de tomate

50 g de apio

15 g de tomate concentrado

Para la mayonesa de gazpachuelo:

1 huevo

Gotas de limón

100 ml de aceite de girasol

Para la patata con ají:

250 g de patata

3,5 g de ají amarillo

12,5 g de aceite

Sal

Para las huevas de trucha en fino:

40 g de huevas de trucha

Vino fino

Para los salmonetes: Limpiar los salmonetes. Nos quedaremos con los lomos, por un lado, y con las espinas, por otro. Para el gazpachuelo: Hacer un caldo con las espinas de pescado y las cabezas del paso anterior, dorando las verduras previamente. Añadir el tomate concentrado y dejar cocer el conjunto. Colar y reservar. Para la mayonesa de gazpachuelo: Preparar una mayonesa tradicional e ir añadiendo al caldo poco a poco sin que se corte. Reservar. Para la patata con ají: Asar las patatas al horno envueltas en papel de aluminio. Una vez asadas, pelar y meter la carne en una procesadora con pala. Añadir el ají y el aceite de oliva y trabajar hasta obtener un puré con el que poder hacer una quenelle. Para las huevas de trucha en fino: Infusionar las huevas con el vino fino hasta el momento del pase. Para la presentación: Poner una quenelle de patata asada y ají amarillo. Hacer una pequeña hendidura para añadir ahí las huevas de trucha ya infusionadas y unos brotes. Junto a la quenelle poner un lomo marcado a la plancha por el lado de la piel. Terminar con el gazpachuelo en una jarra.