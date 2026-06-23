El Método Delicious: Receta de la Tarta Sacher

Para el bizcocho:

6 huevos

200g de azúcar

150g de mantequilla

150g de chocolate negro, 70% cacao

50g de almendra en polvo

150g de harina

1 cucharada de levadura química

1 cucharadita de vainilla en polvo

Para el relleno y las coberturas:

Mermelada de albaricoque

Para la primera cobertura:

150g de chocolate negro, 70% cacao

150ml de nata, 35% M.G.

Para la cobertura brillante:

90g de azúcar

3g de gelatina (o dos hojas de cola de pescado)

30g de cacao puro en polvo

70ml de agua filtrada

60ml de nata, 35% M.G.

Frutos rojos frescos, para decorar

Primero de todo, encender el horno a 190ºC para que coja temperatura, y engrasar y enharinar un molde de 20 cm. de diámetro. A continuación, fundir el chocolate y la mantequilla en un bol, calentándolo al microondas a temperatura máxima durante intervalos cortos de tiempo. Calentar 30 segundos, sacar y remover con una cuchara y volver a introducir unos segundos más hasta que se obtenga una crema brillante y homogénea y el chocolate esté totalmente fundido. Dejar reservado para que pierda temperatura. A parte, poner los huevos en un bol con el azúcar y la vainilla en polvo. Con la ayuda de las varillas eléctricas, batir a alta velocidad para que la mezcla blanqueee y los huevos aumenten el volumen. Añadir la mezcla de chocolate y mantequilla poco a poco y en forma de hilo, mientras se sigue batiendo constantemente. Finalmente, añadir la almendra molida y la harina y levadura tamizadas, y se integra todo bien con la ayuda de una espátula de silicona, procurando que la masa no pierda demasiado aire. A continuación, verter la masa lisa y sin grumos en el molde previamente preparado y se hornea durante 1 hora. Cuando se pinche el centro con un palillo y salga limpio, ya estará listo. Una vez cocido, sacar del horno y dejar reposar 10 minutos. Desmoldar volteándolo sobre un plato y dejar enfriar por completo. Cuando haya enfriado por completo, colocar tres palillos en uno de los bordes del bizcocho, que se usan como marcas para realizar los cortes y después colocarlos en la misma posición una vez rellena la tarta. Cortar el bizcocho dos veces, consiguiendo tres discos del mismo tamaño que se colocarán sobre la superficie de trabajo. Untar la primera capa con mermelada de albaricoque, cubrir con un disco de bizcocho y repetir la misma operación, dejando la base de la tarta en la posición superior, que será la más lisa. Guardar refrigerada mientras se prepara el resto. De la cobertura o ganache: En un cazo o en el microondas, calentar la nata hasta que llegue a ebullición. Cuando arranque el hervor, verter sobre el chocolate troceado. Dejar un par de minutos y remover con una espátula para que el chocolate se funda por completo. Cubrir la tarta con la ganache, intentando que cubra totalmente todos los bordes de la tarta Sacher. Guardar en la nevera De la cobertura brillante y decorado: En un bol con agua fría o con hielo, introducir las láminas de gelatina y dejar que se hidraten, durante unos 10 minutos. Pasado el tiempo, escurrir muy bien y reservar. Por otro lado, poner en un cazo la nata, el agua, el cacao y el azúcar. Remover bien con unas varillas y llevar a fuego medio. A fuego medio tardaremos unos 7 minutos. Retirar del fuego y dejar templar a temperatura ambiente, hasta que llegue a los 60ºC (unos 5-7 minutos más). Añadir la gelatina muy escurrida y remover bien para que se disuelva por completo. Dejar la mezcla a temperatura ambiente, hasta que prácticamente esté enfriada, que es cuando la usaremos para cubrir por completo la tarta, que reposa en el frigorífico. Para bañarla mejor, poner una bandeja y encima un vaso. Sobre él, colocar la tarta, de modo que quede elevada. Repartir la cobertura sobre la tarta, echando poco a poco la mezcla y dejando que se extienda por todas partes sin tener que usar una espátula para llegar a todos los rincones. Cuando esté totalmente cubierta, escurrir los bordes, poner en el plato en el que se servirá y decorar con los frutos rojos. Dejar a temperatura ambiente hasta que solidifique ligeramente. Importante: No tocar la tarta porque esta cobertura no solidifica por completo, y cualquier marca se verá mucho. Una vez esté a temperatura ambiente, si no se consume pronto, se guardará refrigerada. Sacar 10-15 minutos antes de servirla, para que pierda frío.