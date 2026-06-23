El Método Delicious: Receta de la Tarta Sacher

|
- Para el bizcocho:
- 6 huevos
- 200g de azúcar
- 150g de mantequilla
- 150g de chocolate negro, 70% cacao
- 50g de almendra en polvo
- 150g de harina
- 1 cucharada de levadura química
- 1 cucharadita de vainilla en polvo
- Para el relleno y las coberturas:
- Mermelada de albaricoque
- Para la primera cobertura:
- 150g de chocolate negro, 70% cacao
- 150ml de nata, 35% M.G.
- Para la cobertura brillante:
- 90g de azúcar
- 3g de gelatina (o dos hojas de cola de pescado)
- 30g de cacao puro en polvo
- 70ml de agua filtrada
- 60ml de nata, 35% M.G.
- Frutos rojos frescos, para decorar
|
- Primero de todo, encender el horno a 190ºC para que coja temperatura, y engrasar y enharinar un molde de 20 cm. de diámetro.
- A continuación, fundir el chocolate y la mantequilla en un bol, calentándolo al microondas a temperatura máxima durante intervalos cortos de tiempo. Calentar 30 segundos, sacar y remover con una cuchara y volver a introducir unos segundos más hasta que se obtenga una crema brillante y homogénea y el chocolate esté totalmente fundido. Dejar reservado para que pierda temperatura.
- A parte, poner los huevos en un bol con el azúcar y la vainilla en polvo. Con la ayuda de las varillas eléctricas, batir a alta velocidad para que la mezcla blanqueee y los huevos aumenten el volumen.
- Añadir la mezcla de chocolate y mantequilla poco a poco y en forma de hilo, mientras se sigue batiendo constantemente.
- Finalmente, añadir la almendra molida y la harina y levadura tamizadas, y se integra todo bien con la ayuda de una espátula de silicona, procurando que la masa no pierda demasiado aire.
- A continuación, verter la masa lisa y sin grumos en el molde previamente preparado y se hornea durante 1 hora. Cuando se pinche el centro con un palillo y salga limpio, ya estará listo.
- Una vez cocido, sacar del horno y dejar reposar 10 minutos.
- Desmoldar volteándolo sobre un plato y dejar enfriar por completo.
- Cuando haya enfriado por completo, colocar tres palillos en uno de los bordes del bizcocho, que se usan como marcas para realizar los cortes y después colocarlos en la misma posición una vez rellena la tarta.
- Cortar el bizcocho dos veces, consiguiendo tres discos del mismo tamaño que se colocarán sobre la superficie de trabajo.
- Untar la primera capa con mermelada de albaricoque, cubrir con un disco de bizcocho y repetir la misma operación, dejando la base de la tarta en la posición superior, que será la más lisa.
- Guardar refrigerada mientras se prepara el resto.
- De la cobertura o ganache:
- En un cazo o en el microondas, calentar la nata hasta que llegue a ebullición.
- Cuando arranque el hervor, verter sobre el chocolate troceado. Dejar un par de minutos y remover con una espátula para que el chocolate se funda por completo.
- Cubrir la tarta con la ganache, intentando que cubra totalmente todos los bordes de la tarta Sacher. Guardar en la nevera
- De la cobertura brillante y decorado:
- En un bol con agua fría o con hielo, introducir las láminas de gelatina y dejar que se hidraten, durante unos 10 minutos. Pasado el tiempo, escurrir muy bien y reservar.
- Por otro lado, poner en un cazo la nata, el agua, el cacao y el azúcar.
- Remover bien con unas varillas y llevar a fuego medio. A fuego medio tardaremos unos 7 minutos.
- Retirar del fuego y dejar templar a temperatura ambiente, hasta que llegue a los 60ºC (unos 5-7 minutos más).
- Añadir la gelatina muy escurrida y remover bien para que se disuelva por completo.
- Dejar la mezcla a temperatura ambiente, hasta que prácticamente esté enfriada, que es cuando la usaremos para cubrir por completo la tarta, que reposa en el frigorífico.
- Para bañarla mejor, poner una bandeja y encima un vaso. Sobre él, colocar la tarta, de modo que quede elevada.
- Repartir la cobertura sobre la tarta, echando poco a poco la mezcla y dejando que se extienda por todas partes sin tener que usar una espátula para llegar a todos los rincones.
- Cuando esté totalmente cubierta, escurrir los bordes, poner en el plato en el que se servirá y decorar con los frutos rojos.
- Dejar a temperatura ambiente hasta que solidifique ligeramente.
- Importante:
- No tocar la tarta porque esta cobertura no solidifica por completo, y cualquier marca se verá mucho.
- Una vez esté a temperatura ambiente, si no se consume pronto, se guardará refrigerada.
- Sacar 10-15 minutos antes de servirla, para que pierda frío.