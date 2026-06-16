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Masterchef

Receta rápida y estética: one pot pasta y salmón con costra de pistacho de El Método Delicious

  • La receta que demuestra que tiempo y estética no están reñidos en la cocina
  • Cada martes, un nuevo episodio y una nueva receta de 'El Método Delicious' en RTVE Play y 'EN PLAY'
Receta de one pot pasta y salmón con costra de pistacho de El Método Delicious.
Receta de one pot pasta y salmón con costra de pistacho de El Método Delicious. RTVE Play
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Marta Sanahuja se ha propuesto demostrar que, en muchos casos, en la cocina no está reñida la rapidez con la estética. En este octavo episodio de El Método Delicious prepara una receta doble fácil y rápida, en tan solo 15 minutos: un salmón con costra de pistachos y una one pot pasta. A partir de estas dos elaboraciones perfectas para el día a día reflexiona sobre la importancia de la presentación de las recetas y sobre cómo la forma de presentar los alimentos puede transformar por completo la experiencia de un plato.

Para ello da alguna que otra clave a cuidar: combinaciones de colores, texturas y un emplatado cuidado. Con esto, cualquier receta puede resultar mucho más apetecible. Tal y como dice Marta, "la comida entre por los ojos".

El Método Delicious: one pot pasta y salmón con costra de pistachoEl Método Delicious: one pot pasta y salmón con costra de pistacho
Ingredientes Preparación
  • Para la one pot pasta:
  • 200 g de bucatini o spaghetti
  • 2 cucharadas de mantequilla o de aceite de oliva
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharada de queso azul
  • 3 cucharadas de grana padano o parmesano rallado
  • 1,5 vasos de leche
  • 2 vasos de agua o caldo
  • Para el salmón con costra de pistacho:
  • Lomos de salmón
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Pistachos picados
  • Un pelín de miel
  1. Para la one pot pasta:
  2. En primer lugar, poner la mantequilla o el aceite de oliva virgen extra si lo usas en una sartén amplia.
  3. Ahora, poner la sartén a fuego medio hasta que se funda la mantequilla.
  4. Dorar los ajos picados en ella.
  5. Seguidamente verter los líquidos de la receta y, también, los quesos.
  6. Remover todo el conjunto y ahora poner la pasta, que quede cubierta.
  7. Dejar cocer según indique el paquete.
  8. Salpimentar y servir de inmediato con más queso con el salmón encima
  9. Para el salmón con costra de pistacho:
  10. Repartir el pistacho picado en un plato.
  11. Salpimentar y añadir aceite en el lado del lomo de salmón sin piel.
  12. Pasar el lado salpimentado por encima de los pistachos picados para que se adhiera. Añadir miel por encima.
  13. Hornear con la piel hacia abajo durante 15 minutos a 200ºC.
El Método Delicious El Método Delicious - Episodio 8 - Recetas fáciles en 15 minutos

Marta Sanahuja prepara un salmón con costra de pistachos y una 'one pot pasta' en solo 15 minutos, un menú perfecto para sorprender a tus invitados...

El Método Delicious - Programa 8 | Ver ahora en RTVE Play
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