Receta rápida y estética: one pot pasta y salmón con costra de pistacho de El Método Delicious

Marta Sanahuja se ha propuesto demostrar que, en muchos casos, en la cocina no está reñida la rapidez con la estética. En este octavo episodio de El Método Delicious prepara una receta doble fácil y rápida, en tan solo 15 minutos: un salmón con costra de pistachos y una one pot pasta. A partir de estas dos elaboraciones perfectas para el día a día reflexiona sobre la importancia de la presentación de las recetas y sobre cómo la forma de presentar los alimentos puede transformar por completo la experiencia de un plato.

Para ello da alguna que otra clave a cuidar: combinaciones de colores, texturas y un emplatado cuidado. Con esto, cualquier receta puede resultar mucho más apetecible. Tal y como dice Marta, "la comida entre por los ojos".