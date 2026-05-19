Ricardo Moya, en ‘Mi persona favorita’: “En 'El sentido de la birra' hay entrevistas que no se han visto ni se verán”

Ricardo Moya es El sentido de la birra, pero es mucho más. De hecho, antes de presentar el famoso podcast de entrevistas era músico, aunque pocos lo saben. Para ello viene al videopodcast de RTVE Play Mi persona favorita, con Dani Rovira y Arturo González-Campo, para hablar de su carrera musical y de su podcast, pero también de la libertad creativa, de relaciones e incluso de cambios de imagen. Y es que, los tres saben mucho de hablar. Tanto, que incluso confiesan con mucho humor que tienen a menudo conversaciones en voz alta consigo mismos.

La melena de Ricardo Moya es un buen punto de partida para la charla, sobre todo porque permite conocer los motivos que han llevado a cada uno a decidir su look y que es, básicamente, una cuestión de coquetería. “Todo lo que me tape la cara, a mí me viene bien. Nunca me verás sin barba”, confiesa Moya. Con este arranque tan confesional, la conversación ya solo puede ir por estos derroteros íntimos, por lo que nada mejor que crear ambiente con Para no ver el final, un disco mítico de M-Clan, convertido en banda sonora de la charla.

Ricardo Moya, invitado en el videpodcast 'Mi persona favorita' t

“Eres perfecto, ya te cambiaré” Ricardo acaba de presentar su EP Botánica Básica con el que vuelve a la escena musical, una carrera que dejó aparcada precisamente por el éxito de su podcast. “¿Cuánto te está ayudando en la música tu podcast?", le pregunta Arturo. “Está balanceado. Me da visibilidad, pero también hay gente que se sorprende de que sepa tocar. Pero yo empecé como músico. Arrancó el podcast mientras grababa el primer disco y acabó por comerse todo. Ahora estoy intentando que el éxito del programa me permita avanzar más rápido en la música”, confiesa. Sobre El sentido de la birra no tiene más que buenas palabras, principalmente porque tiene libertad a la hora de decidir. Algo no siempre sencillo. Bien lo sabe Arturo. “Con la publicidad pasa como con las parejas: te quiero, eres perfecta, ya te cambiaré”, una afirmación con la que Dani está de acuerdo. “Es como enamorarte del Che Guevara y querer vivir con Gandhi”, sentencia. Por eso, consideran que es tan necesario aprender a decir que no, a poner clausulas en los contratos, pero también en las relaciones. ”¿Qué clausula firmaríais o haríais firmar a vuestra pareja y cuál no firmaríais jamás?”, pregunta Arturo. Una inocente cuestión que arranca una sucesión de comentarios de lo más divertidos, que desemboca en el tema de la sinceridad en la pareja… y en la profesión. “¿Si cuando acabas una entrevista no ha quedado bien, fingirías con esa persona?”, pregunta Arturo a Ricardo. “Por supuesto que sí. Hay entrevistas que no han sido vistas nunca ni lo serán”, confiesa el cómico y músico entre risas.