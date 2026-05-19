Cómo hacer que tus frutas y verduras duren más tiempo

A veces creemos saber la respuesta de algunas preguntas y terminamos sorprendiéndonos al conocer la verdad. Quizás sea esto lo que te pase hoy al leer este artículo. Quizás hoy descubras que has estado haciendo algunas cosas de forma errónea sin saberlo, y quizás este sea el momento de tomar nota de cómo hacer las cosas mejor. Hoy, en Aquí la Tierra, te proponemos hacer la compra juntos y, lo más importante, colocar esos productos en casa de la mejor forma para su conservación.

¿Qué alimentos duran más? Hoy os enseñamos cuáles son las frutas y verduras más resistentes al paso del tiempo y cuáles debes comerte más rápidamente para que no se pongan malas. En este caso, los frutos rojos como las fresas, los frutos del bosque o los arándanos, serán los primeros que deberás agotar. Podrás mantenerlas en la nevera unos dos o tres días. Después estarían las frutas de hueso propias del verano como las nectarinas, los albaricoques y los melocotones. Pueden durar de media unos siete días. Y, por último, las frutas más resistentes serían las manzanas, que pueden durar unas tres semanas aproximadamente. Respecto a las verduras, las más delicadas y que, por tanto, durarán menos, son las acelgas y el espárrago blanco. Los productos de mayor dureza son precisamente los que no necesitan frío para su conservación como las patatas, las cebollas o los ajos.