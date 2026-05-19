Cómo hacer que tus frutas y verduras duren más tiempo
- Apunta estos consejos para hacer tus frutas y verduras más duraderas
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A veces creemos saber la respuesta de algunas preguntas y terminamos sorprendiéndonos al conocer la verdad. Quizás sea esto lo que te pase hoy al leer este artículo. Quizás hoy descubras que has estado haciendo algunas cosas de forma errónea sin saberlo, y quizás este sea el momento de tomar nota de cómo hacer las cosas mejor. Hoy, en Aquí la Tierra, te proponemos hacer la compra juntos y, lo más importante, colocar esos productos en casa de la mejor forma para su conservación.
¿Qué alimentos duran más?
Hoy os enseñamos cuáles son las frutas y verduras más resistentes al paso del tiempo y cuáles debes comerte más rápidamente para que no se pongan malas. En este caso, los frutos rojos como las fresas, los frutos del bosque o los arándanos, serán los primeros que deberás agotar. Podrás mantenerlas en la nevera unos dos o tres días.
Después estarían las frutas de hueso propias del verano como las nectarinas, los albaricoques y los melocotones. Pueden durar de media unos siete días. Y, por último, las frutas más resistentes serían las manzanas, que pueden durar unas tres semanas aproximadamente.
Respecto a las verduras, las más delicadas y que, por tanto, durarán menos, son las acelgas y el espárrago blanco. Los productos de mayor dureza son precisamente los que no necesitan frío para su conservación como las patatas, las cebollas o los ajos.
Consejos de conservación
Para conservar los productos el máximo tiempo posible, debes tener en cuenta estas recomendaciones. Lo primero, no hay que lavar la fruta al traerla a casa, lo mejor es lavarla solo antes de consumirla. Las frutas delicadas deben ir directamente a la nevera y es mejor tenerlas sin plástico o con papel de estraza, ya que el plástico impide que salga la humedad y se concentra dentro de la bolsa favoreciendo la aparición de moho.
Para las verduras como las pencas o los espárragos se recomienda comprarlas lo más cerca posible del momento en el que se van a consumir y deben ser manipulados con cuidado. Por otro lado, las patatas, cebollas y ajos, deben estar en una despensa seca y sin luz.
Si tienes en cuenta todos estos consejos, la vida de tus frutas y verduras podrá ser más duradera. Una sencilla lista de recomendaciones que te hará la vida más fácil en la cocina.