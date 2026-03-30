Cómo cuidar tu circulación cuando bajan las temperaturas

Hace unos días descubríamos en Aquí la Tierra qué alimentos debíamos comer y cuáles evitar para aliviar el dolor de las articulaciones provocado por los cambios de tiempo, pero hoy los consejos del doctor Eugenio Freire, del Centro Médico Enfermedades Digestivas, nos llevan a cuidar otro aspecto muy importante de nuestro cuerpo: el sistema circulatorio.

Recomendaciones alimentarias para el sistema circulatorio

El doctor ha visitado el mercado de Chamartín para explicarnos cómo la alimentación y el estilo de vida influyen en nuestro sistema sanguíneo, en especial cuando bajan las temperaturas. Esto se debe a que, cuando hace frío, el cuerpo reacciona para preservar el calor, provocando una contracción de los vasos para que la sangre se dirija a los órganos internos. Todo esto se nota directamente en el estado de la piel y los músculos. Por eso, en esta época, es muy importante cuidar nuestra alimentación para facilitarle el trabajo a nuestro sistema circulatorio.

Por ello, el doctor recomienda algunos alimentos indicados específicamente para favorecer la correcta circulación. Estos serían el ajo y la cebolla, esenciales en los platos de cuchara tan típicos de nuestra gastronomía, que tienen propiedades vasodilatadoras, lo que mejora la circulación y ayuda a mantener el calor corporal. Otros vasodilatadores serían los picantes como la pimienta, cayena o guindilla.

Entre los alimentos altamente recomendados estaría el huevo. El doctor recomienda consumir uno al día ya que aporta proteínas de calidad y colesterol “del bueno”, lo que beneficia al corazón, al hígado y a la circulación.

Entre las frutas y hortalizas destacan la granada, rica en antioxidantes, el aguacate, que ayuda a limpiar las venas y las arterias gracias a su alto contenido en ácido oleico, y las fresas, que contienen hierro, magnesio y potasio, lo que ayuda a bajar la presión arterial y facilitan que la sangre circule correctamente.