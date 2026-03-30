Cómo cuidar tu circulación cuando bajan las temperaturas
- Descubre las recomendaciones del doctor Eugenio Freire
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Hace unos días descubríamos en Aquí la Tierra qué alimentos debíamos comer y cuáles evitar para aliviar el dolor de las articulaciones provocado por los cambios de tiempo, pero hoy los consejos del doctor Eugenio Freire, del Centro Médico Enfermedades Digestivas, nos llevan a cuidar otro aspecto muy importante de nuestro cuerpo: el sistema circulatorio.
Recomendaciones alimentarias para el sistema circulatorio
El doctor ha visitado el mercado de Chamartín para explicarnos cómo la alimentación y el estilo de vida influyen en nuestro sistema sanguíneo, en especial cuando bajan las temperaturas. Esto se debe a que, cuando hace frío, el cuerpo reacciona para preservar el calor, provocando una contracción de los vasos para que la sangre se dirija a los órganos internos. Todo esto se nota directamente en el estado de la piel y los músculos. Por eso, en esta época, es muy importante cuidar nuestra alimentación para facilitarle el trabajo a nuestro sistema circulatorio.
Por ello, el doctor recomienda algunos alimentos indicados específicamente para favorecer la correcta circulación. Estos serían el ajo y la cebolla, esenciales en los platos de cuchara tan típicos de nuestra gastronomía, que tienen propiedades vasodilatadoras, lo que mejora la circulación y ayuda a mantener el calor corporal. Otros vasodilatadores serían los picantes como la pimienta, cayena o guindilla.
Entre los alimentos altamente recomendados estaría el huevo. El doctor recomienda consumir uno al día ya que aporta proteínas de calidad y colesterol “del bueno”, lo que beneficia al corazón, al hígado y a la circulación.
Entre las frutas y hortalizas destacan la granada, rica en antioxidantes, el aguacate, que ayuda a limpiar las venas y las arterias gracias a su alto contenido en ácido oleico, y las fresas, que contienen hierro, magnesio y potasio, lo que ayuda a bajar la presión arterial y facilitan que la sangre circule correctamente.
El papel del ejercicio
El doctor no se olvida de un elemento fundamental para mejorar todos los aspectos de nuestra vida y nuestro cuerpo: el deporte. El especialista en enfermedades digestivas recuerda que, aunque se siga una dieta saludable, sin actividad física, los beneficios de la alimentación para el sistema circulatorio no son tan efectivos. Por eso, la combinación ganadora son los platos de cuchara, granadas y fresas frescas y una buena ración de deporte diaria.