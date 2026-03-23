Del plástico al arte: el trabajo de Jordi Llort y los cazadores de plásticos

¿Conocéis a los cazadores de plásticos? Es un movimiento mundial de voluntarios que actúa en las orillas de las playas después de un temporal. En nuestro país, es el activista multidisciplinar Jordi Llort quien lidera este movimiento de forma divulgativa y artística recogiendo con un colador de cocina los depósitos de plásticos. El propio Llort nos ha explicado en profundidad en qué consiste este trabajo voluntario y por qué es tan importante.

¿Cuál es el problema?

Desde la playa de la Arrabassada en Tarragona, el activista nos explica que la actividad se centra en los microplásticos, conocidos en la industria como granza o pellet. Los nardels, como se dice en inglés, o lágrimas de sirena, son las pequeñas bolitas de plástico que utilizan en las industrias para rellenar los moldes y fabricar productos de forma masiva. Es la materia prima del plástico en formas de bolitas y que finalmente nos encontramos por todo el planeta, sobre todo en zonas cercanas a los polígonos petroquímicos.

El mar funciona como un depósito en el que el plástico se mezcla con la arena y, con el paso del tiempo, se van creado estratos o capas. La llegada de temporales remueve estas capas y el plástico sale a la superficie. Normalmente se acumula en tres zonas: la línea de marea baja, la de marea alta y la línea del temporal.

El mayor problema es que el plástico no desaparece, sino que se deshace en el medio ambiente y acaba en la cadena trófica, es decir, los ingieren los animales y después lo ingerimos los seres humanos.