¿Miedo al futuro? El filósofo Eudald Espluga publica 'Imaginar el fin'

Cambio climático, guerras, inflación, distopías digitales, el problema de la vivienda, la crisis de la educación, la desafección política. El catastrofismo domina el discurso en los medios. En este contexto, el filósofo Eudald Espluga ha empleado la lucidez, el optimismo y la renovación de ideas como antídoto al fatalismo. En su nuevo ensayo, Imaginar el fin (Paidós/Raig Verd), el autor replantea el apocalipsis como una oportunidad de transformación. Espluga propone leer las narrativas del colapso como una invitación a plantear un futuro poscapitalista y ecosocialista.

Se ha repetido hasta la saciedad que hoy es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, pero, ¿realmente es así? Los discursos tremendistas (pandemias, amenazas tecnológicas, teorías conspirativas) alimentan la angustia y el fatalismo de una generación atrapada en el doomscrolling y la desesperanza. Pero ¿y si el apocalipsis no fuera el final, sino el principio de una esperanza crítica? El libro ofrece una alternativa radical: convertir la angustia en motor de acción colectiva, con herramientas como la imaginación política, el ecofeminismo y la creación de comunidades especulativas.

26.40 min En Línia - El 'Burn Out'