¿Miedo al futuro? El filósofo Eudald Espluga publica 'Imaginar el fin'
- En este ensayo provocador, Eudald Espluga transforma el apocalipsis en una herramienta de esperanza
- Imaginar el fin propone convertir la ansiedad y el miedo al futuro en acción política y resistencia intelectual
Cambio climático, guerras, inflación, distopías digitales, el problema de la vivienda, la crisis de la educación, la desafección política. El catastrofismo domina el discurso en los medios. En este contexto, el filósofo Eudald Espluga ha empleado la lucidez, el optimismo y la renovación de ideas como antídoto al fatalismo. En su nuevo ensayo, Imaginar el fin (Paidós/Raig Verd), el autor replantea el apocalipsis como una oportunidad de transformación. Espluga propone leer las narrativas del colapso como una invitación a plantear un futuro poscapitalista y ecosocialista.
Se ha repetido hasta la saciedad que hoy es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, pero, ¿realmente es así? Los discursos tremendistas (pandemias, amenazas tecnológicas, teorías conspirativas) alimentan la angustia y el fatalismo de una generación atrapada en el doomscrolling y la desesperanza. Pero ¿y si el apocalipsis no fuera el final, sino el principio de una esperanza crítica? El libro ofrece una alternativa radical: convertir la angustia en motor de acción colectiva, con herramientas como la imaginación política, el ecofeminismo y la creación de comunidades especulativas.
Un acto de resistencia moral
En Imaginar el fin, Eudald Espluga utiliza las imágenes del fin del mundo (ángeles, profecías, catástrofes) como punto de partida para imaginar otras formas de vida colectiva más allá del capitalismo fósil. Frente a la pasividad melancólica de los doomers, el autor defiende una rearticulación de la ansiedad colectiva en una forma de acción política posible. El escritor conecta filosofía, cultura pop y crítica social sirviéndose desde The Last of Us a los memes gnósticos, de Mark Fisher a Sydney Sweeney, del preparacionismo ultraderechista a las utopías ecosociales, de los Labubu a ChatGPT en un ensayo que convierte el miedo al futuro en un acto de resistencia intelectual y moral.
Con este nuevo ensayo, Eudald Espluga (Girona, 1990) se consolida como una de las voces más originales del pensamiento joven en español. Su estilo, ágil y culturalmente transversal, combina filosofía, política, cultura digital y referencias pop, y acerca ideas complejas a un público amplio sin perder rigor. Espluga, filósofo y periodista cultural, ha publicado también Mediterròniament (2013), escrito conjuntamente con Damià Bardera; Las pasiones ponderadas (2015); Rebelde. Una historia ilustrada del poder de la gente, ilustrado por Miriam Persand; el popular No seas tú mismo. Apuntes para una generación fatigada (2021) y el ensayo Neorrancios. Sobre los peligros de la nostalgia, coordinado por Begoña Gómez Urzaiz.