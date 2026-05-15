Cuando la justicia y la ley son cosas distintas: 'Caminos desesperados', el thriller con Garrett Hedlund y Mel Gibson

Maben (Willa Fitzgerald) y su hija Analee (Pyper Braun) andan día y noche. Su objetivo es llegar a Misisipi, el lugar favorito de su padre y "donde ocurren los milagros". Maben tiene dificultades para alimentar a su hija y proporcionarle una vida digna. Se plantea incluso la posibilidad de prostituirse, pero todo se va al traste cuando un policía con ganas de juerga abusa de ella. En un despiste, se hace con su pistola y le dispara. Ese mismo día Russell (Garrett Hedlund) sale de prisión. A su llegada a Misisipi dos hombres le propinan una paliza. "Sigues en deuda", le recuerdan. Tras tanto tiempo fuera, le es difícil iniciar una nueva vida sin su padre. Mitchell, interpretado por Mell Gibson, le espera con los brazos abiertos y está más que dispuesto a recuperar el tiempo perdido con su hijo.

Maben y Analee consiguen una plaza en un centro social de la zona. La joven accede a un empleo en un bar que le brinda cierta independencia, pero el asesinato del policía la persigue. La directora del centro encuentra el arma que empleó entre sus pertenencias, así que ella y Analee no tienen más remedio que huir. Russell no tiene mejor suerte: la casa que le deja su padre aparece con los cristales rotos. Sus caminos acaban por encontrarse en un parquin y es a partir de ese momento cuando sienten la necesidad de confiar el uno en el otro para salir adelante.

"La escena del abuso sexual que sufre Maben es el acto que impulsa toda esta historia a la acción. Para mí, fue un equilibrio delicado. Quiero decir, me gusta comenzar todas mis películas con una escena que muestre exactamente el viaje que vas a emprender, esto es importante para mí. Pero cuando estás tratando el tema de la agresión sexual también es muy importante y hay que tratarlo con delicadeza porque hay muchas personas que han pasado por esta terrible experiencia, dice la directora Nadine Crocker a Comming Soon.

Mel Gibson y Garrett Hedlund, en un fotograma de 'Caminos desesperados'.

Basada en la novela de Michael Farris Smith Nadine Crocker se embarcó en el proyecto para adaptar la novela homónima del escritor estadounidense Michael Farris Smith. No lo hizo sola, sino que el autor, nacido en Misisipi, colaboró en las labores del guion. Farris Smith, de hecho, ha visto varias de sus historias adaptadas a la gran pantalla o en series de televisión como El retumbar en la oscuridad, entre otras. "Fue ayuda fue imprescindible. Michael y yo tuvimos una relación maravillosa y muy colaborativa desde el primer momento en que me incorporé al proyecto. Soy muy práctica, porque normalmente escribo mis propios proyectos y todo es muy importante para mí. Así soy yo. Me importan todos los personajes, todos los aspectos de la historia y todas esas cosas. Así que, desde el primer momento, él estuvo muy abierto a todas mis sugerencias y a colaborar conmigo, y me permitió profundizar en el guion con él. Tuvimos una relación de colaboración fantástica en esta película.

Mel Gibson y Garrett Hedlund Trabajar con Mel Gibson fue, para la directora, más fácil de lo que esperaba. "Es un actor al que he admirado desde siempre, desde que era niña y luego un director al que venero. Ni siquiera sé cuántos Oscars tiene, pero son muchos. Así que al principio fue un poco intimidante porque yo no paraba de pensar que estaba trabajando con una leyenda. ¡Tenía a Mel Gibson en mi película! Pero fue muy comprensivo y generoso. ¡Fue tan increíble trabajar con él! Una no conoce el proceso creativo de la gente: algunos actores no aceptan ciertas cosas y otros sí. Así que tienes que encontrar el equilibrio de cómo trabajar con cada creador. Fue tan fácil encontrar ese equilibrio con él. ¡Fue una experiencia tan abierta y extremadamente colaborativa que me siento tan afortunada". Mel Gibson El personaje de Mel Gibson, ganador de dos Oscar por Braveheart, no es protagonista, pero sí es el pilar en el que se apoya el Russell de Garrett Hedlund. El actor, que podría ser un desconocido para muchos, cuenta con una filmografía interesante: es Patroclo en Troya, hace de Sam Flynn en la secuela Tron: Legacy e interpreta a un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial en Mudbound. Para Willa Fitzgerald, se trata de una de las pocas incursiones que ha hecho la actriz en el mundo del cine, más ligada a las series de televisión. Garrett Hedlund fue la primera persona en unirse al proyecto y esto le permitió moldear su personaje y trabajarlo a conciencia. Además se involucró en la preproducción. Las críticas que tuvo fueron excelentes. "Se toma su trabajo muy en serio y es muy impresionante. Era muy importante para él tener una cojera y que se vieran esas viejas marcas del accidente de coche que había tenido, y el vestuario era muy importante para él, que pareciera desgastado. Él mismo desgastó toda su ropa y la usó todos los días, y usó las mismas botas hasta que las desgastó. ¡Fue tan inspirador y emocionante verlo desde mi lugar, como directora!". Willa Fitzgerald y Pyper Braun, madre e hija en 'Caminos desesperados'.

Willa Fitzgerald El actor comparte muchas escenas, algunas de gran intensidad, con Willa Fitzgerald, y la prensa destacó la excelente química que hubo entre ellos. "Son dos actores increíbles. Sabía que al contratarlos a ambos estábamos en buenas manos. Ambos quieren hacer un trabajo increíble y se lo toman muy en serio. Así que no hay nada más emocionante que trabajar con alguien que quiere ser el mejor y hacer lo mejor. Así es como me siento como cineasta. Tengo grandes metas y grandes sueños, y ellos son iguales que yo como actor.

Sobre el rodaje La historia transcurre en Misisipi pero se rodó en Louisville, Kentucky (Estados Unidos) y en un tiempo récord: tan solo 16 días. "Lo más complicado fue encontrar el pueblo y los lugares necesarios para que pareciera que estábamos en Misisipi. Ya habíamos explorado McComb, en el sur de Misisipi, donde se desarrolla la historia, y pensábamos rodar allí. Pero no funcionó. Creo que tuvimos suerte de rodar en otoño, porque los colores de las colinas y los árboles del paisaje de Kentucky añadieron una dimensión y una textura preciosas a la película", decía el guionista a Southwest Review.