La alergia a los gatos no la provoca el pelo: la ciencia explica el verdadero culpable

Existe la creencia generalizada de que la alergia a los gatos está provocada por su pelo. Sin embargo, la ciencia lleva años demostrando que el verdadero responsable es mucho más pequeño e invisible. Así lo explica la investigadora Elisabet Prats en Órbita Laika, donde aborda una de las dudas más frecuentes entre quienes conviven con felinos.

El principal causante de la alergia es una proteína llamada Fel d1. Aunque suele relacionarse con el pelaje del animal, en realidad no tiene nada que ver con la cantidad de pelo que tenga el gato. De hecho, incluso las razas sin pelo pueden provocar reacciones alérgicas. La proteína Fel d1 posee una estructura especialmente compleja. Se trata de una proteína heterodímero, formada por dos cadenas distintas y azúcares que la vuelven “pegajosa”, una característica que los expertos comparan con un caramelo chupado. Además, es extremadamente ligera, lo que le permite permanecer flotando en el aire durante mucho tiempo. Precisamente por eso resulta tan fácil inhalarla sin darse cuenta.

Del pelo del gato al aire de casa Según se explica en el programa de divulgación científica presentado por Eduardo Saenz de Cabezón y Ricardo Moure, esta sustancia se produce principalmente en la saliva y en las glándulas sebáceas de los gatos. Cuando el animal se lame para asearse, va distribuyendo la proteína por todo su cuerpo y también por el entorno: sofás, ropa, mantas o cualquier superficie de la casa. Así, el pelo actúa únicamente como vehículo de dispersión, pero no es el origen del problema. La investigadora también señala que no todos los gatos generan la misma cantidad de Fel d1. Algunos producen menos proteína y, por tanto, provocan menos síntomas en las personas sensibles. Aun así, la exposición continuada puede seguir desencadenando molestias como lagrimeo, picor, estornudos o congestión. La investigadora Elisabet Prats, durante su intervención en Órbita Laika, Sonia Morales Perez RTVE