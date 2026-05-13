Mariano Ozores (1926-2025): el arte de complacer al respetable público

Tuvimos la suerte de poder escucharlo atentamente en la segunda temporada de Memoria de delfín allá por 2016. Vino a contarnos los inicios de la televisión en España, aquel laboratorio experimental llamado Paseo de la Habana que él bien conocía.

Ahora, cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, el 21 de mayo, toca recordarlo con el mayor de los honores. Hablamos del gran Mariano Ozores Puchol (Madrid, 5 de octubre de 1926), considerado uno de los cineastas más rentables de la historia del cine en nuestro país, en ocasiones denostado por la crítica, pero siempre adorado por el público. 87 millones de espectadores vieron las 96 películas que componen su filmografía.

Mariano Ozores en 'Memoria de delfín', con Alfredo Amestoy y Fernando García de la Vega

A su obra, desde el estreno de Las dos y media, y veneno (1959), y a su vida, nos acerca una voz tan autorizada como es la de su hija Teresa Ozores Arcos.

Con Mara Peterssen recuperamos los momentos clave de 1926, año de nacimiento de Mariano Ozores. Desde el estreno de la ópera Turandot de Puccini en la Scala de Milán, a la hazaña del Plus Ultra.

Lucía Sancho presenta a Vivian Maier, una de las mejores fotógrafas callejeras de la historia, conocida como la Mary Poppins de la fotografía.

Vivian Maier

Pastora Vega nos acerca al mundo de la interpretación, con la llegada al mundo de Marilyn Monroe.

Y, en la recta final, David Zurdo se deja llevar por la historia del ‘hombre-mono’: un científico ruso que trató de crear un ejército invencible para Stalin mediante la hibridación de simios y seres humanos.

Miles Davis

JPelirrojo cierra este nuevo Memoria de delfín con el centenario del trompetista y compositor estadounidense Miles Davis.

Todo esto y más, el lunes 18 de mayo, desde la 01.00 de la madrugada, con Arturo Martín Lafuente y todo su equipo.