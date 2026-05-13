Guardianes del ecosistema: el proyecto de la Asociación Amicos que devuelve la vida a los corales de A Coruña

En Aquí la Tierra hemos conocido un bonito proyecto que ayuda a la integración de personas con discapacidad y a la recuperación y rehabilitación de corales marinos para su regreso al mar, donde llevan a cabo una tarea fundamental para el ecosistema.

Un proyecto doblemente beneficioso Aunitz ha viajado hasta Ribeira, A Coruña, para conocer este programa en el que se rescatan corales para devolverlos a su hábitat natural. Para entender bien cómo funciona hemos acompañado en el proceso, de principio a fin, a uno de los corales pescados en el mar. Normalmente estos corales blandos o gorgonias se extraen por accidente mediante la pesca, se rescatan de ese material pescado y pasan a lo que llaman el “hospital de recuperación”. El hospital de corales es un proyecto de inclusión gestionado por la Asociación de Amigos. Allí, personas con discapacidad se encargan de las labores de cuidado y restauración de estos corales.

El proceso de rehabilitación Para rehabilitar las gorgonias antes de devolverlas al mar, se siguen una serie de pasos técnicos muy necesarios. En primer lugar, se documenta cada ejemplar. Para ello se fotografía cada elemento, se mide su altura y ancho y se registra en cuántos trozos se ha dividido. Después se toma una muestra de cada coral para la Universidad de Vigo. Más tarde, se introduce el coral en piedras pintadas de colores que han sido agujereadas y se pegan con una masa. Y, por último, una vez pegados, permanecen en tanques o peceras durante aproximadamente un día antes de ser llevados al mar. Los corales se devuelven al mar dentro del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas, específicamente en la isla de Sálvora. Durante el mes siguiente, se realiza un seguimiento con cámaras para vigilar cómo crecen y evolucionan las gorgonias.