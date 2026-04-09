Descubre los «herri kirolak» con su estrella, Garbiñe López de Uralde

En una nueva excursión de Aquí la Tierra capitaneada por Aunitz, llegamos a Elgea, Álava. Un pequeño municipio donde reside Garbiñe López de Uralde, una auténtica estrella de los herri kirolak. Ella vive como si nada en su campo junto a su familia y sus ovejas, pero en sus brazos se esconde un verdadero secreto que levanta envidias.

Los «herri kirolak» son los deportes tradicionales vascos . Están basados en las tareas diarias de los vascos y están muy relacionados con la historia del pueblo vasco. Muchos de ellos se desarrollaron en las zonas rurales, por lo que es normal que incluyan cosas como fardos, tractores, piedras, hachas o troncos. La propia Garbiñe López de Uralde nos cuenta que tienen que ver con las tareas propias de los caseríos .

Campeona de Trontza, sokatira y levantamiento de fardo

Empezamos por lo más fácil, y no porque sea sencillo de realizar, sino porque no necesita mucha explicación. Como bien dice su enunciado consta de levantar un peso o paquete tirando de una cuerda, una y otra vez. Gana la persona que más veces levante el peso más pesado. El record lo tiene Garbiñe, por supuesto. 30 veces, 30 kilos. ¡Impresionante!

La trontza se practica en parejas, Garbiñe tiene dos. Una pareja para la modalidad mixta, Jon Lapazaran, que también es su marido, y en la modalidad femenina, con Ruth Linaza. Esta prueba consiste en cortar troncos de madera, normalmente de haya, lo más rápido posible utilizando una sierra de mano largo con dos mangos. Y, de nuevo, Garbiñe es campeona en las dos modalidades.

Por último, la sokatira o juego de la soga, es una prueba que mide la fuerza de dos equipos que tiran de una cuerda en un tira y afloja. Este juego viene de los pueblos de costa, donde las mujeres tenían que acercar los barcos a costa. Para entrenar para el campeonato practican con un tractor enganchándose la cuerda a la cintura y tirando con fuerza. ¡La imagen no tiene precio!

Estos son algunos de los deportes vascos en los que Garbiñe es una estrella, pero no son los únicos. Lo que está claro es que para competir hay que estar muy en forma y tener mucha fuerza. ¡No todo el mundo vale para esto!