Tradición y modernidad en este manjar culinario

Sintonizar Aquí la Tierra supone hacer hambre antes de cenar. Es normal ver a diario uno o dos reportajes de alimentos y comidas, si no más. Recomendaciones gastronómicas que nos producen antojos, curiosidad, ganas de cocinar, pero, sobre todo, de comer. En el último programa hemos descubierto dos recomendaciones de nivel: una bocatería muy original y unas anchoas de Getaria que te dejan sin aliento.

Bocho Bar Bocatería es el negocio de Sonia Sánchez, y su hija, Sonia Rus . “Los platos están inspirados en platos de cuchara de toda la vida ”, dice la joven. Carrillera, albóndigas, calamares… en bocadillo. Una idea que surgió de un tierno recuerdo de su infancia. “Vienen de cuando era pequeña. Muchas noches cenábamos bocadillos con sobras del día anterior”, explica Sonia. De ahí que, años más tarde, se le ocurriese la idea de rellenar bocatas con delicias como las carrilleras . Una fantasía de queso parmesano, carrilladas al vino, cebolla de encurtido y una mayonesa especial. Así es su bocata estrella. Toda una experiencia gastronómica, del plato al bocadillo.

Las mejores anchoas de Getaria

Mar Villalobos ha visitado Getaria para catar sus mejores anchoas. Nuestra compañera ha conocido en profundidad el proceso de pesca y preparación de los bocartes hasta convertirse en las deliciosas anchoas que tanto nos gustan en un aperitivo. Para ello, ha hablado con Emilia Irigoien, pescador anchoa, que ha contado que en un buen día de pesca se pueden conseguir 10.000 kilos de anchoas en el mar.

Ese es el primer paso, pescarlo, después pasa por las sazonadoras. En esta fábrica se producen boquerones en vinagre y anchoas en salazón, dos delicias de nuestra gastronomía que se preparan con mucho mimo. Para conseguir ese resultado tienen que estar un mínimo de 9 meses en salazón, pero la cosa no acaba ahí. Después hay que hacerlas filete y limpiarlas de la sal. Una vez fileteada y desalada hay que introducirlas en un bote con aceite de oliva, y ahora sí, ya estarían listas para degustar. Pero, para un sabor más intenso, hay que dejar que se mariden bien, no basta con introducirlas y comerlas al día siguiente. Parece que al final lo difícil es resistirse a comerlas antes de tiempo.