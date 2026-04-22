Sostenibilidad real: la historia de una granja que aprovecha absolutamente todo

Esta semana en Aquí la Tierra conocemos en profundidad una granja circular. Un lugar que se presenta como un modelo de gestión agrícola enfocado en la sostenibilidad y el máximo aprovechamiento de los recursos, en concreto en una zona de escasez de lluvia.

Gestión eficiente del agua Para empezar, esta granja ha implementado un proyecto innovador colocando placas solares dentro de una especie de piscina o balsa grande de agua. Esto hace que puedan conseguir energía solar para las bombas que extraen agua del Tajo, que a su vez riegan la finca, y, además, al cubrir el agua, actúan como barrera contra el sol, reduciendo significativamente la evaporación. Por si fuera poco, tienen un sistema de monitoreo de humedad para no desperdiciar ni una sola gota de agua. El sistema analiza la humedad del suelo para determinar la cantidad exacta de riego necesaria. Por eso, si hace un calor abundante o si aparecen las lluvias, el riego se adaptará a las nuevas circunstancias. Proyecto de riego único en nuestro país

Aprovechamiento de residuos Una parte fundamental de la granja circular es el aprovechamiento de residuos y en esta granja están al día con este tema. Uno de los primeros elementos que se aprovecha son los huesos de aceituna. Los restos de los olivos se aprovechan íntegramente como combustible para sistemas de calefacción en la industria o la quesería que poseen en sus terrenos. Además, el estiércol de las ovejas se aprovecha como abono natural para alimentar nuevamente las plantas del campo, por lo que sería otro elemento bien utilizado en esta economía circular.