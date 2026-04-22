El secreto mejor guardado del Deba: la saga que convirtió un molino en chocolate

Chocolates Mendaro es una empresa dedicada a la producción de chocolates, pero es mucho más que eso, es la historia de una familia que decidió mantener viva la tradición chocolatera durante cinco generaciones. Por eso, Mar Villalobos, reportera de Aquí la Tierra, se ha trasladado hasta Mendaro, Guipúzcoa, para conocer la historia de este linaje de chocolateros.

Inicios e historia

La historia nos la cuenta María, tataranieta del fundador. Ella es la actual responsable de la empresa y presume de la trayectoria de su familia y empresa. El negocio fue fundado por su tatarabuelo y cumple este año el 175 aniversario de su creación.

En aquel momento, no había carreteras en Mendaro, por lo que las mercancías como el cacao o el azúcar llegaban a través del río Deba, que, por aquel momento, era navegable. Fue así como surgió la idea de transformar la tienda de ultramarinos que poseía la familia en un negocio de chocolates.

Tras la muerte del tatarabuelo, el negocio fue pasando de generación en generación hasta llegar a Begoña y a su hija María. Fue el empeño del abuelo de María el que insistió en que no se perdiera la tradición del molino y la tienda, y por eso, todos se esforzaron para mantenerlo a flote. Incluso pidieron ayuda al chef Martín Berasategui.