Manuel Regueiro, Loren Mairena, Rafa Álamos y José Miguel Blanco buscan el mejor chiste de 'Cosas de palacio'

Cosas de palacio continúa su tour por los platós de La Promesa, aunque en esta ocasión, el videopodcast más visto de RTVE Play se ha asentado en la cabaña de Petra y Pura, en Valle Salvaje. Hasta allí han ido Manuel Regueiro y José Miguel Blanco, quienes han sido recibidos por Loren Mairena y Rafa Álamos. ¿Quieres saber cuándo ver el nuevo episodio y qué es lo que pasará en él? ¡Te lo contamos!

"En busca del mejor chiste", este jueves en RTVE Play Manuel Regueiro y José M. Blanco (La Promesa) y Loren Mairena y Rafa Álamos (Valle Salvaje) nos cuentan su mejor chiste y responden varias preguntas difíciles: ¿Con quién se cambiarían la ropa? ¿Y de puesto de trabajo? Además, recuerdan sus momentos más embarazosos en escena y nos demuestran lo cinéfilos que son en un juego de adivinar películas.

¿Qué pasó en los anteriores episodios? Cosas de palacio se está convirtiendo en el videopodcast que todo actor de La Promesa y Valle Salvaje quiere visitar. Los primeros en estrenarse fueron Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo, que repitieron en el segundo y sumaron a Guillermo Serrano. Para el tercer episodio, dos actrices de Valle Salvaje acuden a los platós de La Promesa para charlar animadamente y sin tapujos con un intérprete de la ficción ambientada en 1917. ¿No conocías la existencia de este formato dedicado a las dos series de éxito de las tardes de La 1? ¿Te has pedido alguno de los episodios? ¡Aquí tienes todos los emitidos hasta ahora! Descubre 'Cosas de palacio' con todos los episodios del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco

Consigue una taza de Cosas de palacio Cosas de palacio ya es el vídeopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos.

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!