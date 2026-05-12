Muerte de Jack Taylor: de 'Curro Jiménez' a 'Goya', las series y personajes que nos deja el actor

El actor estadounidense Jack Taylor, afincado en España desde los años 60 ha muerto a los 99 años. En realidad se llamaba George Brown Randall, nació en Oregón en 1936, casi un siglo de incansable aprendizaje y de una carrera prolífica y ecléctica. Taylor ha hecho prácticamente de todo en el cine, desde Western a folclore junto a Rocío Jurado y Manolo Escobar. Aunque si por algo se conocía a Taylor era por las películas de terror y de serie B y lo que supuso la mezcla de ambas en España, un estilo que se convirtió en nuestra seña de identidad del género en los años 60 y 70 y que mezclaba elementos sobrenaturales, monstruos clásicos, vampiros, hombres lobo... y altas dosis de atmósfera gótica, erotismo y hasta psicodelia. Lo llamaron el fantaterror.

Pero Taylor ha sido mucho más que eso: ha estado a las órdenes de directores de la talla de Roman Polanski, en La novena puerta (1999) con Johny Depp, ha estado en superproducciones junto a Schwarzenegger o a Elisabeth Taylor, en películas de culto como Necronomicon, de Jess Franco y hasta ha puesto voz en un documental sobre el actor, director y guionista Paul Naschy.

RTVE rinde homenaje a Jack Taylor y rescata algunas de sus apariciones más icónicas en series emblemáticas españolas de la cadena.

Curro Jiménez Curro Jiménez Curro Jiménez - Episodio 10: Los rehenes El usurero Anselmo García echa de su cortijo a la Condesa di Alloro y se niega a pagarle por sus joyas, por lo que ella le ofrece casarse con su hi... Ver ahora Los rehenes es el décimo episodio de Curro Jiménez, está dirigido por Pilar Miró. En este capítulo los bandoleros Curro, El Estudiante, El Algarrobo y El Gitano ayudan a la condesa Di Alloro a recuperar su hacienda usurpada por Anselmo García. Jack Taylor interpreta al usurero que despoja a la condesa de su riqueza.

Goya Una de las series más importantes de televisión española que también contó con la participación de Jack Taylor y que está disponible en RTVE Play es Goya (1985) dirigida por José Ramón Larraz, es una recreación de la figura del pintor Francisco de Goya y Lucientes. La serie muestra la agitada vida de un hombre que vivió una de las etapas más difíciles de la historia de España y que reflejó en sus dibujos y pinturas. Goya Goya - La cucaña Dramatización biográfica de Francisco de Goya que abarca desde su infancia hasta su enfrentamiento con el cabildo del Pilar de Zaragoza.... Ver ahora

Cervantes Otra serie histórica en la que actúa el actor es Cervantes (1981) como Goya, también está disponible en RTVE Play. Dirigida por Alfonso Ungría contó con el asesoramiento de Camilo José Cela y la música de Antón García Abril. Cervantes Cervantes - Capítulo 1 Ver ahora

El mayorazgo de Labraz La serie El mayorazgo de Labraz (1983) está basada en la obra homónima de Pío Baroja y adaptada para TVE por Pío Caro Baroja. Cuenta la llegada del escritor a Labraz, pueblo solitario y medieval. Tras recorrer sus calles, entabla conversación con un pintor inglés que le cuenta la historia del pueblo y le entrega un manuscrito titulado El mayorazgo de Labraz. El mayorazgo de Labraz El mayorazgo de Labraz - Los viajeros Ver ahora

Don Yllán mágico de Toledo Este episodio de la serie Cuentos y leyendas (1975) retrata a Don Yllán como un renombrado mago, alquimista y maestro nigromántico que reside en Toledo, el joven deán de Santiago, Diego, llega a la ciudad imperial para que el mago le instruya en las artes de la magia blanca. Pero Don Yllán ha visto el futuro del deán, que alcanzará el sumo pontificado dando muestras de un gran egoísmo e ingratitud, por lo que niega instruir al joven. Este capítulo está dirigido por Jesús Fernández Santos y Pío Caro Baroja. Cuentos y leyendas Cuentos y leyendas - Don Yllán, el mágico de Toledo Ver ahora