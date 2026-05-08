Lo que Japón le enseña a la ciencia: volcanes, tinta milenaria y el secreto de su dieta

Órbita Laika dedica su segundo programa de la undécima temporada a Japón con una premisa que desafía la intuición: cuanto más lenta es la lava de un volcán, más explosiva puede ser la erupción. El programa de divulgación científica de La 2 disecciona tres áreas del conocimiento a través de la cultura japonesa: geología, química y nutrición.

Los presentadores Ricardo Moure y Eduardo Sáenz de Cabezón cuentan en esta entrega con la nueva reportera Candela Antón y con tres colaboradores especializados: el geólogo Nahúm Méndez, la química Elisabet Prats y la nutricionista y farmacéutica Marian García.

Cuando la velocidad salva vidas Para explicar los riesgos de una erupción volcánica, el programa recrea en plató una carrera entre dos tipos de lava con viscosidades distintas. El resultado es contraintuitivo: la más lenta no es necesariamente la menos peligrosa. El geólogo Nahúm Méndez señala que la lava más lenta puede resultar especialmente peligrosa, ya que favorece la acumulación de presión en el interior del volcán y aumenta la probabilidad de explosiones. Además, la fragmentación del material volcánico puede generar cenizas con un importante impacto en el tráfico aéreo. Frente a la percepción general, las erupciones con lava más fluida suelen ser más predecibles, mientras que aquellas asociadas a materiales más densos pueden desencadenar fenómenos mucho más violentos. 07.36 min Órbita Laika - Por qué la lava lenta es más peligrosa

La tinta que lleva siglos sin cambiar Elisabet Prats protagoniza la sección más ancestral y artística del programa, centrada en la técnica de dibujo Sumi-e. Su origen se remonta a China, durante la dinastía Han, desde donde se extendió posteriormente a Japón y otros territorios del este de Asia. La colaboradora explica los materiales que componen la tinta negra, utilizada durante siglos en esta técnica. Se trata de una solución coloidal elaborada a partir de hollín, cola y agua, en la que las partículas permanecen en suspensión sin disolverse completamente. Esta característica es lo que define tanto las propiedades físicas de la tinta como su comportamiento artístico, y explica por qué una técnica de hace siglos sigue siendo irreproducible con materiales modernos. 05.47 min Órbita Laika - Qué es la tinta Sumi-e y cómo funciona