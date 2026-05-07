Los lobos de Washington, con Javier Bardem y Eduard Fernández:

Claudio, Miguel y Alberto son tres viejos socios, que forjaron su relación entre furgonetas de mudanzas y retretes de gasolinera. A Claudio le ha ido bien y ha escalado en la sociedad, tiene su empresa, está casado y vive en un lujoso chalet a las afueras. Pero Miguel y Alberto se han quedado atrás, en la cuneta, y acuciado por la desesperación traza un plan para robar a Claudio con la ayuda de Alberto. Un plan bastante chapucero en el que involucran a un tipo un tanto tarado y al amante de la mujer de Claudio. Pero hay alguien que también tiene un plan ,y Miguel y Alberto no lo saben.

Esta es la premisa y el arranque de Los lobos de Washington, de Mariano Barroso. El director contó con un reparto solvente, repleto de rostros que hoy nos resultan muy conocidos pero que no lo eran tanto a finales de los 90. Era la cuarta película de Alberto San Juan y la tercera para Eduard Fernández y Víctor Clavijo.

Javier Bardem interpreta a Alberto y Eduard Fernández a Miguel. El personaje de Claudio lo interpreta José Sancho y completan el reparto Alberto San Juan, como Antonio; Ernesto Alterio, como Pablo; Vicenta N’Dongo como Elena; y María Pujalte, que interpreta a Sara. En papeles secundarios destacan Víctor Clavijo, Manuel Morón, Javivi, Paco Maestre, Jorge Bosch. Hay, además, muchos cameos y colaboraciones, como las de Ana Duato, Mónica Bardem, Javier Cámara, Javier Fresser, Maru Valdivieso.

Eduard Fernandez y Javier Bardem RTVE

De nuevo con Javier Bardem Todos trabajaron en Madrid, a las órdenes de Mariano Barroso. Era su cuarta película como director y la rodó tras Éxtasis, en la que trabajó con Javier Bardem. La experiencia fue buena y ambos quisieron repetir, aunque en esta ocasión el actor entró en el proyecto también como productor. Junto a Bardem destaca un inmenso Eduard Fernández, alabado por el director en todas las entrevistas que dio. "Dará la campanada, ya veréis", decía a El País y así fue. Barroso firmó un thriller de género, con un buen guion de Javier Cavestany (que había sido corresponsal de El País en Nueva York), la música de Bingen Mendizábal y el vestuario de Sonia Grande, que acaba de ganar el Goya por La niña de tus ojos. Hay que destacar la banda sonora, cañera y callejera, como muchos momentos de la película y en ella destacan tres temas de Amparanoia, La 'maldición', 'Desperado' y 'Caravane'. Vicenta N'Dongo y Pepe Sancho