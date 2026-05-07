Los lobos de Washington, con Javier Bardem y Eduard Fernández:
- Mariano Barroso cerró la trilogía que abrió con Mi hermano del alma y Éxtasis
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Claudio, Miguel y Alberto son tres viejos socios, que forjaron su relación entre furgonetas de mudanzas y retretes de gasolinera. A Claudio le ha ido bien y ha escalado en la sociedad, tiene su empresa, está casado y vive en un lujoso chalet a las afueras. Pero Miguel y Alberto se han quedado atrás, en la cuneta, y acuciado por la desesperación traza un plan para robar a Claudio con la ayuda de Alberto. Un plan bastante chapucero en el que involucran a un tipo un tanto tarado y al amante de la mujer de Claudio. Pero hay alguien que también tiene un plan ,y Miguel y Alberto no lo saben.
Esta es la premisa y el arranque de Los lobos de Washington, de Mariano Barroso. El director contó con un reparto solvente, repleto de rostros que hoy nos resultan muy conocidos pero que no lo eran tanto a finales de los 90. Era la cuarta película de Alberto San Juan y la tercera para Eduard Fernández y Víctor Clavijo.
Javier Bardem interpreta a Alberto y Eduard Fernández a Miguel. El personaje de Claudio lo interpreta José Sancho y completan el reparto Alberto San Juan, como Antonio; Ernesto Alterio, como Pablo; Vicenta N’Dongo como Elena; y María Pujalte, que interpreta a Sara. En papeles secundarios destacan Víctor Clavijo, Manuel Morón, Javivi, Paco Maestre, Jorge Bosch. Hay, además, muchos cameos y colaboraciones, como las de Ana Duato, Mónica Bardem, Javier Cámara, Javier Fresser, Maru Valdivieso.
De nuevo con Javier Bardem
Todos trabajaron en Madrid, a las órdenes de Mariano Barroso. Era su cuarta película como director y la rodó tras Éxtasis, en la que trabajó con Javier Bardem. La experiencia fue buena y ambos quisieron repetir, aunque en esta ocasión el actor entró en el proyecto también como productor. Junto a Bardem destaca un inmenso Eduard Fernández, alabado por el director en todas las entrevistas que dio. "Dará la campanada, ya veréis", decía a El País y así fue.
Barroso firmó un thriller de género, con un buen guion de Javier Cavestany (que había sido corresponsal de El País en Nueva York), la música de Bingen Mendizábal y el vestuario de Sonia Grande, que acaba de ganar el Goya por La niña de tus ojos. Hay que destacar la banda sonora, cañera y callejera, como muchos momentos de la película y en ella destacan tres temas de Amparanoia, La 'maldición', 'Desperado' y 'Caravane'.
Eduard Fernández, nominado al Goya
De José Sancho se dijeron maravillas y se destacó su capacidad para expresarse sin pronunciar palabra. La química entre Javier Bardem y Eduard Fernández fue muy buena y los críticos destacaron sus trabajo. A ambos actores les marcó esta película y veinte años después, cuando volvieron a coincidir en Todos lo saben, de Asghar Farhadi, dijeron que desde entonces se admiraban mutuamente. Eduard Fernández consiguió una nominación al Goya a Mejor actor revelación: era su tercera película tras L’Ovidi, el making of de la pel·licula que mai no es va fer y Zapping.
Este thriller reflexiona sobre la ambición y las relaciones que se establecen por necesidad. La trama transcurre en las afueras de la capital, en ese lugar donde termina el metro, como decía José Sancho. Garajes de reparación que necesitan ser reparados, baretos de mala muerte donde ahogar las penas y el desamor, naves abandonadas de negocios que se arruinaron y otros tugurios marcan el territorio del los cinco protagonistas, una manada de lobos que se mueven por instinto, por hambre, por dolor. Y en esos alrededores de la ciudad se ha instalado el Circo de Los Lobos de Washington, que da título a la película, una cruda metáfora del encierro en el que están los personajes y también de sus sueños inalcanzados, inalcanzables. Con esta película, muchos entendieron que Barroso cerraba una trilogía sórdida sobre la ambición que empezó con Mi hermano del alma y Éxtasis que, curiosamente, todas duran 93 minutos.