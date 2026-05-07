Alejo se rompe y confiesa en 'Valle Salvaje': "Yo di muerte al tío Domingo"

El último giro de 'Valle Salvaje' sí que nos ha pillado desprevenidos: aunque Enriqueta y Braulio no han cesado en su esfuerzo de que Alejo se fuera de la lengua y confesara un crimen que ambos empezaban a intuir, no esperábamos que Alejo diese un paso adelante y le concediese a su tía tan fácilmente lo que esta más ansía: su confesión.

Pero Enriqueta lo ha conseguido y le ha sonsacado a Alejo esta verdad ansiada: sí, él mató al tío Domingo. Esto solo confirma las sospechas de una tía Henriette que hace tiempo reveló ser mucho más inteligente y observadora de lo que nadie se esperaba, lo que está por ver es qué hará con esa información: ¿puede realmente alejo confiar en ella?

Por qué Alejo ha decidido confesar ahora Los poderes de persuasión de Enriqueta han sido evidentes en todos los capítulos de las últimas semanas. Fue un punto de inflexión cuando se reveló que, lejos de ser la viuda que pretendía vivir en la inopia y adorar a su marido, Henriette sabía perfectamente lo que era Domingo: un villano. El tío Domingo no solo abusó de Luisa, sino que gustaba de tratar así a las mujeres y de engañar a su esposa, que hace poco reveló frente a Braulio saber de sobra qué tipo de hombre era su padre. La pregunta, entonces, es qué piensa hacer Enriqueta con esa información: ¿Va a traicionar la confianza de Alejo? ¿O sus palabras son ciertas? Porque la tía Henriette se ha presentado ante su sobrino como un hombro en el que llorar, alguien de su confianza frente a quien por fin puede dejar que su conciencia se alivie y que comprende su crimen incluso antes de estar segura de que él lo había cometido. ¿Tentador confesar, no? ¿Es Enriqueta verdaderamente como dice ser?