Un volcán observa en 'Han cantado bingo', la novela revelación de Lana Corujo

Han cantado bingo (Reservoir Books) no necesita muchos elementos para convertirse en un fenómeno editorial en las redes sociales. Dos hermanas, un volcán apodado El Ahorcado, un juego inocente, una tragedia que lo cambia todo. Lana Corujo (Lanzarote, 1995) era conocida por los lectores como una estupenda ilustradora. Se mudó a Madrid y allí trabajó en agencias de publicidad, hasta que se hartó de la precaridad y la deshumanización de la gran ciudad y en 2011 regresó a Lanzarote, donde trabaja como autónoma. Entre otras actividades, impulsa el Encuentro de Literatura Verbena.

En su debut en la ficción Lana logra recrear el universo íntimo, visceral y nostálgico de la infancia. La novela empieza con un ritual. Algunas noches, en los diez minutos suspendidos antes de que su abuela regrese del bingo, dos hermanas salen a escondidas por la puerta de atrás, caminan hasta el volcán El Ahorcado, cuentan hasta tres y corren de vuelta sin mirar atrás. Sin embargo, un día algo cambia. La novela se articula a través de quince partes, los mismos quince números que tiene un cartón de bingo, y las quince distintas edades que la protagonista tiene a lo largo de la novela.

01.17 min La escritora canaria Lana Corujo triunfa con su primera novela: 'Han cantado bingo'