Un volcán observa en 'Han cantado bingo', la novela revelación de Lana Corujo
- La ilustradora Lana Corujo se estrena en la novela con la historia de dos hermanas y su relación
- Las niñas viven al lado de un volcán, El Ahorcado, y tienen un don heredado de sus ancestros
Han cantado bingo (Reservoir Books) no necesita muchos elementos para convertirse en un fenómeno editorial en las redes sociales. Dos hermanas, un volcán apodado El Ahorcado, un juego inocente, una tragedia que lo cambia todo. Lana Corujo (Lanzarote, 1995) era conocida por los lectores como una estupenda ilustradora. Se mudó a Madrid y allí trabajó en agencias de publicidad, hasta que se hartó de la precaridad y la deshumanización de la gran ciudad y en 2011 regresó a Lanzarote, donde trabaja como autónoma. Entre otras actividades, impulsa el Encuentro de Literatura Verbena.
En su debut en la ficción Lana logra recrear el universo íntimo, visceral y nostálgico de la infancia. La novela empieza con un ritual. Algunas noches, en los diez minutos suspendidos antes de que su abuela regrese del bingo, dos hermanas salen a escondidas por la puerta de atrás, caminan hasta el volcán El Ahorcado, cuentan hasta tres y corren de vuelta sin mirar atrás. Sin embargo, un día algo cambia. La novela se articula a través de quince partes, los mismos quince números que tiene un cartón de bingo, y las quince distintas edades que la protagonista tiene a lo largo de la novela.
Un universo cerrado y fraternal
El libro presenta una familia con un don que se hereda y se sufre, y una historia agreste como el paisaje de Lanzarote. Con un lenguaje cautivador y cruel Lana Corujo acerca al lector a los silencios y la culpa, las verbenas, las heridas y la magia oscura que solo se teje entre dos hermanas que comparten afecto y secretos. Louisa May Alcott (Mujercitas), Jane Austen (Orgullo y prejuicio), Ian McEwan (Expiación), Shirley Jackson (Siempre hemos vivido en el castillo) o Tennessee Williams (Un tranvía llamado deseo) también abordaron la intimidad, recelo, competición y entrega absoluta que se dan entre hermanas.
La relación de Lana con el lugar donde nació es ambivalente. Volver a casa después de haber vivido en Madrid significaba alegría, pero también incertidumbre y desencanto. Sin embargo, el regreso a Lanzarote pareció favorecer su inspiración, su mirada y una nueva comprensión de sus raíces. Entendió la isla no como el idílico paisaje turístico que la mirada externa favorece, sino un espacio secreto e instransferible ligado a su identidad, con una importancia que luego transfirió a la novela. Sin embargo, no busquen El Ahorcado en los atlas: la escritora se inventó el volcán redondo que protagoniza la novela.
“Me gustan las contradicciones“
La dedicatoria inicial de Han cantado bingo (Reservoir Books) es para la hermana de la autora, Candela, «que fue mi primer amiga y mi primer enemiga», declara Lana. La trama, con todo, no tiene nada de biográfico, más allá de que sucede en Lanzarote. Las tres generaciones que vertebran la novela tienen formas distintas de querer y de expresarlo. Se cuidan de forma ambigua, torpe, imperfecta. «Me gustan las contradicciones», cuenta Lana Corujo en la entrevista. Las muy numerosas reseñas de la novela en las redes sociales coinciden en la emoción febril y primaria que ha despertado su lectura. Este libro inclasificable ha sabido encontrar su propio camino hacia casa.